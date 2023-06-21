«Лозовский приказал держаться и добавил: «С Богом!» 2 21.06.2023, 13:26

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Денис Урбанович

Боец полка Калиновского Денис Урбанович рассказал о боях за Бахмут.

Боец полка имени Кастуся Калиновского Денис Урбанович рассказал «Радыё Свабода», как бойцы полка Калиновского сражались под Бахмутом, как он сам был ранен, как погиб его сослуживец, известный в Беларуси активист Мирослав Лозовский.

Дениса Урбановича ранили в конце мая, буквально за несколько дней до того, как украинские военные покинули Бахмут. В том же бою погиб командир и боевой друг Урбановича Мирослав Лозовский, один из основателей патриотической организации «Белый легион», а также еще четверо белорусских бойцов из группы Урбановича. По словам Дениса, сам он был на волосок от смерти.

«Только сейчас вернулся в размещение части. Сначала был на лечении, потом в отпуске. Отправили в Карпатские горы едва ли не силой, чтобы подлечился после ранения, а главное, вернул психологическую устойчивость. Потому что сам выжил, но потерял близких друзей, с которыми выходил на задания, с которыми столько раз рисковал, помогали друг другу. Морально было очень тяжело, просто не хотелось жить. Только сейчас вот отпускает», – рассказал Денис Урбанович.

Денис Урбанович

«Россияне шли в атаку без броников»

Бои за Бахмут перед захватом города Урбанович назвал самыми жестокими и кровавыми из всех, в которых ему приходилось участвовать. По его словам, обе воюющие стороны продемонстрировали в этих боях стойкость и волю к победе. Воевали ли с российской стороны именно вагнеровцы, Урбанович не берется утверждать: говорит, что по форме погибших россиян, чьи тела остались лежать перед позициями, определить, к какой части они принадлежали, было невозможно. По его словам, вместе с бойцами батальона «Волат» сражалось много украинских бойцов, некоторые из них погибли.

«Как-то ночью украинцы шли через наши позиции большой группой – много раненых, страшно уставшие. Шли, как зомби, посреди артиллерийского огня. Там всем досталось», – вспоминал Денис Урбанович. Он рассказал про самый страшный бой, который видел:

«Россияне шли в наступление волна за волной. Была атака, когда пошли вперед даже без броников. Накануне мы вышли на позиции и уже три дня их не покидали: уже было невозможно уйти, фактически воевали в окружении. Огонь по нашим позициям был бешеный – лупили по нам со всего, чего только можно. Сначала мы защищались в одном доме – он потом сгорел. Мы там чуть не расплавились заживо, но как-то смогли перебраться в соседний дом, трехэтажный. Он нас сначала спас, а потом фактически стал могилой для половины группы. Что-то мощное прилетело – и дом на нас рухнул. Остальное помню урывками».

«Передавали нашим гранаты для самоподрыва»

Денис Урбанович помнит, как откопался и как его сильно стошнило, потому что получил камнями по голове. Говорит, что помнит также, как какое-то время отстреливался. К нему приближались российские военные, а потом настал момент, когда он решил, что спастись не получится, а в плен сдаваться нельзя. Держал наготове гранату. По словам добровольца, ему повезло – как раз подоспела группа, отправленная на подмогу и эвакуацию раненых. Ее привел Мирослав Лазовский, говорит Денис Урбанович. Он рассказывает, что его отнесли дальше от разбомбленного дома и положили за зданием детского садика. Другим защитникам трехэтажки повезло меньше.

«Некоторых достать было невозможно. Как достанешь, если на ногах лежат бетонные плиты в несколько тонн? Кто был в сознании, попросили передать им гранаты – они взорвали себя сами. Одного только смогли откопать, но он не двигался. Видимо, позвоночник был перебит. Этот боец отказался от эвакуации, сказал: «Не хочу быть недвижимым инвалидом». На прощание сказал: «Ничего, я пожил…» Ему было чуть больше 50. Другие бойцы в группе все получили тяжелые ранения, но выжили, все сейчас поправляются», – рассказал Денис Урбанович.

«Лозовский помолчал и тихо добавил: «С богом!»

Момента смерти Мирослава Лозовского Урбанович не видел, потому что сам уже был за линией боя. Но помнит слова, которыми Мирослав проводил группу на задание. Денису тогда показалось, что командир что-то предчувствовал.

«Там уже было очень тяжело. Некоторые не хотели туда идти, говорили, что бешеный огонь, что это самоубийство. У меня, когда выдвигались на позицию, тоже было нехорошее предчувствие. Но вот мы уже там, и что делать? Связался последний раз с Мирославом: «Какой будет приказ?» И тот приказал держаться, предупредил об опасности и посоветовал действовать по обстановке. А потом, немного помолчав, добавил так тихо: «С богом!» Никогда раньше так не говорил, бога не вспоминал. Но в последний раз вспомнил».

По информации Дениса Урбановича, Мирослав Лозовский погиб в самом конце боя от пули российского снайпера.

«Рассказывали парни, что вроде российский снайпер его точным выстрелом в голову положил. Может, каких пять-десять метров не дошел до наших позиций, где уже спрятался бы. Мирослав не просто возвращался с задания, а возвращался из эвакуации нашей группы. Нес наше оружие. Был бы без этой ноши, может, быстрее бы проскочил зону, которая простреливалась. А он еще и пулемет тащил на себе. Россияне успели посадить снайпера в тот дом, где мы защищались, он оттуда на всех охотился. Так мне сказали…»

Мирослав Лозовский

«Вышли на важные высоты, которые контролируют Бахмут»

По словам Дениса Урбановича, в Бахмуте сейчас много российских войск, но украинские силы захватили позиции рядом и постепенно сжимают полукруг.

«Там «азовцы» (бойцы части «Азов», восстановленной после боев за Мариуполь) теперь воюют и, как говорят, очень удачно. Вышли на важные высоты, которые контролируют город, в некоторых местах даже отодвинули россиян назад. Вроде бы там бои немного притихли, все готовятся к новой фазе. Посмотрим, что будет и куда перекинут нашу часть. Война продолжается», – говорит Денис Урбанович.

По словам добровольца, впереди у него медицинская комиссия: она решит, может ли он по состоянию здоровья вернуться на фронт. Сам Денис этого хочет, но говорит, что каждый раз после ранения получить разрешение на возвращение все сложнее: «Последний раз мне Мирослав советами помог вернуться, а что будет сейчас, я не знаю. Но надеюсь, что мой военный опыт еще пригодится».

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