Минчанин: Даже «ябатьки» начнут друг на друга рьяно писать доносы 21.06.2023, 13:27

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Белорусы готовятся выставить счет этому уродливому режиму.

Белорусам начали рассылать жировки с предупреждением от КГБ о том, что иностранные спецслужбы могут попытаться их завербовать. Читатель сайта Charter97.org из Минска рассказал, что и жителям столицы присылали подобную рекламу на коммунальных счетах:

— В ней поносили национальную символику, а также сообщали, что согласно какому-то опросу якобы абсолютное большинство белорусов доверяет Лукашенко, одобряет карательные действия режима против народа, жаждет «интеграции» с Россией и т.д.

Автором этих изобретений хотел бы дать профессиональный совет как экономист и бухгалтер, а также сделать замечание: «Недорабатываете, дорогие товарищи!» Если это счет за коммуналку, то нужно заполнять все реквизиты. Могли бы уже по крайней мере какие-то тарифы назначить. Например, сдал соседа, который белорусский флаг вывешивал — получи 100 рублей. А за то, что донес на соседей-участников маршей — 50 рублей за каждого члена семьи на одном марше.

На зарубежных «шпиках», естественно, тарифы нужны выше. Где же их находить и как разоблачить? Да легко! Например, в соседнем доме живет преподаватель лингвистического университета, который говорит на английском и немецком языках. Если этого подозрительного мужчину как следует прижать, разве не признается в сотрудничестве с несколькими разведками стран НАТО? А за это не жалко и премии в валюте — 300€ будет достаточно, наверное.

Если все наладится должным образом, то даже «ябатьки» начнут друг на друга рьяно писать. Иван Петрович любит летать в Турцию? А она в каком альянсе? А за 11 дней на курорте очень легко быть завербованным. Так вот откуда у него берутся деньги для шикарного отдыха на Средиземном море!

А если всерьез, то белорусы давно готовят свой счет этому уродливому режиму. Если наступит благоприятное время, то мы его выставим и наконец рассчитаемся с диктатором и его помощниками.

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