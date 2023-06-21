Россия, разделенная пополам 2 Андрей Окунь

21.06.2023, 13:32

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Хрупкий баланс был окончательно разрушен.

Между российским государством и нашими людьми долгое время соблюдалось негласное правило: «Мы не трогаем вас, а вы не лезете в политику». Так и жила Россия, разделённая, грубо говоря, пополам. Каждая половинка с удовольствием устраивала собственную жизнь, пока в 2014 году не случилась первая «патриотическая» мобилизация.

К моменту аннексии Крыма половинки шли разными путями. Государство незаметно стремилось к максимальному контролю и консервации, а общество наоборот впитывало в себя нормальность цивилизованного мира. Россияне не были ни кровожадными империалистами, ни идейными антизападниками, как многим сейчас кажется. Мы были обычными людьми, которые с удовольствием интегрировались в глобальный мир.

Эту разницу мировоззрений стёрла «крымская весна». Она впервые в новом веке нарушила негласное правило о неприкосновенности двух миров: государственного и гражданского. Власть попросила у граждан консенсуса и поддержки, подарив взамен идею о новом, особенном пути России, который впоследствии оказался простой болванкой.

Затем с каждым годом политическое начальство всё сильнее залезало в частную жизнь российского общества. Путинская вертикаль власти решила, что имеет право диктовать людям, что им говорить, что читать, что смотреть, что носить, с кем спать и что думать. Хрупкий баланс был окончательно разрушен. Там, где раньше обе стороны держали почтительную дистанцию и не лезли в дела друг друга, появилось категоричное требование подчинения. Агрессивные морды, дубины и ярлыки народных предателей.

То, что происходит сейчас между российской властью и обществом, нельзя назвать новым негласным договором, потому что люди несут все тяготы в одиночестве, не получая ничего взамен. На мой взгляд, именно этот дисбаланс и скрывает в себе главную угрозу для путинского режима. Не шпионы, не предатели и не коварный запад, а справедливое желание пересмотра общественного договора, где будут учтены интересы простых людей.

Любой политолог вам скажет, что общество не может бесконечно находиться в положении подчинения. Так или иначе жизнь в стране будет искать способы восстановить баланс между властью и народом. Именно поэтому я говорю, что режим Путина не вечен - он не даёт шанса на пересмотр отношений с обществом, а необходимость этого будет назревать всё стремительнее. Старая Система рухнет, потому что решила требовать от своих граждан раболепного поклонения, а не договариваться с ними.

Андрей Окунь, Telegram

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