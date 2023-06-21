В Чили раскопали окаменелости неизвестного утконосого динозавра 21.06.2023, 13:42

Эти существа вырастали до четырех метров.

В Чили палеонтологи раскопали окаменелые останки ранее неизвестного вида травоядных утконосых динозавров. Сообщается, что их открытие бросает вызов давним представлениям об ареале обитания этих древних существ.

Как сообщает Phys.org, ранее неизвестный вид получил название Gonkoken nanoi. Эти существа вырастали до четырех метров и достигали веса в одну тонну. Обитали они около 72 миллионов лет назад на крайнем юге современной Патагонии, южного региона Чили.

«Это были стройные на вид динозавры, которые могли легко передвигаться как на двух, так и на четырех конечностях, что позволяло им добираться до растительности и на большой высоте, и на уровне земли», - говорит один из авторов исследования Александр Варгас из Университета Чили.

Название Gonkoken nanoi новый вид получил от слов языка теуэльче, коренных жителей этого региона. В переводе оно означает «похожий на дикую утку или лебедя». Открытие также доказало, что Патагония служила родным домом для очень древних видов гадрозавров, относящихся к семейству утконосых динозавров. Последние были распространены на территории современных Северной Америки, Азии и Европы в меловой период, примерно от 145 до 66 миллионов лет назад.

На территории Южной Америки до сих пор останки утконосых динозавров не находили. По словам Варгаса, поэтому «их присутствие в отдаленных южных землях удивило ученых, которым предстоит понять, как туда попали предки этих существ». Добавим, что Gonkoken nanoi стал пятым новым для науки видом динозавров, обнаруженных на территории Чили.

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