Жена Пескова обманула Кремль на 14 миллионов и сравнила ВСУ с Богом 1 21.06.2023, 13:44

5,900

Татьяна Навка отменила ледовое шоу в Луганске, боясь контрнаступления ВСУ.

Супруга спикера Кремля Дмитрия Пескова, российская фигуристка Татьяна Навка объяснила, почему ледовое шоу, которое обошлось Кремлю в 14 млн рублей, не состоялось в Луганске, сообщает dialog.ua.

Мероприятие планировали провести в ОРЛО 6 июня, но за два дня до этой даты на Донбассе обострились боевые действия.

«Мы планировали гастроли в Луганскую область 6 июня, все уже было готово. Но мы предполагаем, а Бог располагает. Поэтому сейчас я не могу рисковать жизнью своей команды, наших ребят», - высказалась Навка.

При этом супруга спикера Кремля не уточнила, что будет с грантовыми деньгами, выделенными Кремлем на ее шоу.

История с ледовым шоу Навки началась намного раньше: концерт планировали провести до 28 февраля 2023 года, однако организаторы постоянно сообщали о переносе сроков.

В апреле Навка уверяла, что ей надо согласовать гастроли с «минкультуры» формирования «ЛНР», позже говорила о необходимости залить лед. В мае версия снова изменилась: якобы из-за обстрелов шоу пришлось отменить, а в начале июня жена Пескова и вовсе не могла сказать ничего конкретного из-за «тяжелой обстановки» в Луганске.

Несмотря на сорванные сроки по грантовому проекту в Луганске, компания Навки успела выиграть еще один конкурс: в марте ей выделили 25 млн рублей на проведение ледовых шоу в России до сентября 2024 года.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».