В Беларуси засекретили детальные карты местности 1 21.06.2023, 13:50

2,304

На них отображались более точные детали, чем на спутниковых снимках.

РУП «Национальное кадастровое агентство» убрало доступ к высокодетальной авиасъемке Беларуси — теперь эти кадры невозможно увидеть пользователям, обратил внимание «Флагшток».

На странице публичной кадастровой карты Беларуси ранее публиковался слой авиационной ортофотосъемки съемки, однако теперь он стал недоступен. По информации издания, доступ к кадрам был удален около двух дней назад.

Ортофотосъемка местности была создана в Беларуси до 2022 года. По некоторым участкам поверхности съемка содержала наиболее актуальную информацию в сравнении со съемками онлайн сервисов спутниковых снимков.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».