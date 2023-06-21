В Беларуси засекретили детальные карты местности

В Беларуси засекретили детальные карты местности1
- 21.06.2023, 13:50
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На них отображались более точные детали, чем на спутниковых снимках.
РУП «Национальное кадастровое агентство» убрало доступ к высокодетальной авиасъемке Беларуси — теперь эти кадры невозможно увидеть пользователям, обратил внимание «Флагшток».
На странице публичной кадастровой карты Беларуси ранее публиковался слой авиационной ортофотосъемки съемки, однако теперь он стал недоступен. По информации издания, доступ к кадрам был удален около двух дней назад.
Ортофотосъемка местности была создана в Беларуси до 2022 года. По некоторым участкам поверхности съемка содержала наиболее актуальную информацию в сравнении со съемками онлайн сервисов спутниковых снимков.