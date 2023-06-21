Британия официально объявила о помощи Украине в размере $3 миллиардов 21.06.2023, 13:58

Премьер-министр Риши Сунак озвучил детали.

Британия объявила о предоставлении Украине финансовой помощи в размере 3 млрд долларов в течение следующих трех лет.

Об этом заявил премьер-министр Британии Риши Сунак во время Конференции по восстановлению Украины, сообщает РБК-Украина.

«В течение трех лет мы предоставим кредитные гарантии на сумму 3 миллиарда долларов, мы также запускаем новый британско-украинский технологический мост для содействия инвестициям и талантам, а также поддержку «зеленой» энергетики и многое другое - все это часть огромных коллективных усилий союзников и партнеров со всего мира, в том числе значительной новой поддержки со стороны ЕС, о которой также будет объявлено на этой неделе», - заявил Сунак.

Сунак отметил важность построения платформы для бизнеса. Она, в свою очередь, сможет привлечь инновации и инвестиции, в которых нуждается Украина.

«Именно поэтому мы начинаем Украинский бизнес-компакт, чтобы частный сектор мог пообещать свою поддержку восстановлению и реконструкции Украины», - добавил премьер-министр Великобритании.

Конференция в Лондоне по вопросам восстановления Украины

Конференция, посвященная восстановлению Украины, сейчас проходит в Лондоне. Участие в ней принимают более тысячи представителей из 61 страны, включая чиновников, представителей неправительственных организаций и сотни бизнес-лидеров и предпринимателей.

Среди выступающих на конференции присутствуют президент Еврокомиссии, Урсула фон дер Ляйен, госсекретарь США Энтони Блинкен, президент Украины Владимир Зеленский, глава правительства Украины Шмыгаль, а также премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

Во время конференции стороны обсудят реформы, необходимые для послевоенного восстановления Украины, стимулирование торговли и инвестиций, восстановление человеческого капитала. Также внимание уделят энергетическому восстановлению нашей страны и разминированию.

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