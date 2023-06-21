В районе пропавшей субмарины, направлявшейся к месту гибели «Титаника», зафиксированы шумы 1 21.06.2023, 14:02

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Фото: OceanGate Expeditions/dpa/picture alliance

Подлодка пропала в северной Атлантике два дня назад.

Как писал сайт Charter97.org, в Атлантике пропала частная подлодка, погружающая туристов к месту гибели «Титаника». Запас кислорода на субмарине рассчитан на 96 часов.

Сегодня спасатели зафиксировали подводные шумы в районе поиска пропавшей частной субмарины «Титан», погружающей туристов к месту гибели океанического лайнера «Титаник», пишет DW. Шумы обнаружил канадский патрульный самолет Boeing P-3 Poseidon, туда были перемещены дистанционно управляемые подводные аппараты, но поиски дали «отрицательные результаты», сообщила в среду, 21 июня, Береговая охрана США, отметив, что данные с канадского самолета переданы специалистам ВМС США для дальнейшего анализа.

Canadian P-3 aircraft detected underwater noises in the search area. As a result, ROV operations were relocated in an attempt to explore the origin of the noises. Those ROV searches have yielded negative results but continue. 1/2 — USCGNortheast (@USCGNortheast) June 21, 2023

Ранее телекомпания CNN и издание Rolling Stone, ссылаясь на внутреннюю правительственную информацию, сообщили, что канадский P-3 зафиксировал в районе спасательной операции «акустическую обратную связь» - звук, похожий на стук, который 20 июня раздавался каждые полчаса. Из этой информации неясно, когда именно и как долго раздавался этот звук.

В одном из правительственных сообщений говорится, что когда через четыре часа (после предполагаемого обнаружения сигналов. - Ред.) в районе поисков было развернуто дополнительное гидролокационное оборудование, звук был еще слышен, и «такая обратная связь свидетельствует о том, что выжившие сохраняют надежду».

Исчезновение «Титана»

Частная подлодка «Титан» пропала в северной Атлантике 19 июня. На ее борту находятся пять человек, в том числе британский миллиардер Хэмиш Хардинг и основатель компании OceanGate Стоктон Раш, которой принадлежит пропавшая субмарина.

«Титан» начал двухчасовое погружение к месту гибели «Титаника», но потерял связь с основным кораблем экспедиции. Запас кислорода на батискафе рассчитан на 96 часов. Эксперты полагают, что на «Титане» могла выйти из строя система электроснабжения, произойти короткое замыкание или аппарат слишком близко подошел к «Титанику» и застрял в конструкциях затонувшего лайнера.

Американский телеканал NBC обратил внимание на то, что владелец батискафа Стоктон Раш в одном из интервью 2020 года говорил, что у «Титана» наблюдаются признаки «циклической усталости». Из-за этого аппарат мог опускаться лишь на глубину до трех тысяч метров. Между тем обломки «Титаника» находятся на глубине около 4000 метров.

Площадь поисковой операции составляет около 20 тысяч кв. км.

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