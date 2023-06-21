Белоруска поделилась лайфхаком, как разговаривать с людьми, которые наслушались российской пропаганды 21.06.2023, 14:05

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Спорить вовсе не нужно.

Белорусы недовольны уровнем медицины в стране. Об этом рассказала читательница сайта Charter97.org из Копыля:

— Недавно встретились на огороде с соседкой Валей. Поговорили о засухе, о ценах и, естественно, о здоровье. А соседка сломала руку, месяц ходила в гипсе, а тут вдруг оказалось, что гипс наложили неправильно и кости не срослись. Опять бедняжке наложили гипс, а она начала сетовать на местечковую медицину. Проблема насущная, ведь врачей действительно не хватает: остались отчасти старые немотивированные или молодые неопытные.

Однако женщина, как пишет наша читательница, «благодарна властям, что в Беларуси нет войны»:

— А вот в Украине, мол, какой-то ужас: «украинцы разрушили дамбу, затопили огромную территорию». Я не удивилась, услышав такое. Ведь соседка всю жизнь работает уборщицей, а в их квартире телевизор болтает в фоновом режиме день за днем.

Поэтому не стала впустую спорить, решила немного подшутить: «А я слышала на телевидении, что министр здоровья сказал, что у нас в медицине вроде все хорошо: строятся новые поликлиники, приобретается новенькое оборудование, готовятся врачи в достаточном количестве. А если кто недоволен, то тот начитался «экстремистских каналов» и разжигает вражду, что наказывается соответствующим образом …»

Соседка смутилась и сразу изменила направление разговора на «долгожданные дожди».

А я подумала, что сломанную руку еще можно довольно легко починить, а вот замороченный пропагандой разум — гораздо труднее.

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