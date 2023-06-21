Да это же просто… нефть! Алексей Рощин

21.06.2023, 14:16

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Алексей Рощин

Вот и весь «секрет Полишинеля».

Вспыхнувшая вчера внезапная бурная дискуссия под постом о всего лишь небольшой реплике Германа Грефа (якобы он обнаружил, что лучшие в Европе продаваемые сорта оливкового масла более чем наполовину состоят из масла пальмового) – побудила меня еще что-нибудь почитать про «пальму» и, так сказать, «с чем его едят». Тема ведь в самом деле крайне модная и животрепещущая: любую бабку у подъезда спроси – она тебе сходу распедалит, в каких сырках или творожках есть добавки «пальмы», в каких нет, как выбрать, что делать, заодно и посетует, что «теперь пальму везде пихают» и «поэтому невкусно». Словом, знание ушло в народ, в самые его глубины.

Я прочитал еще какие-то материалы – и, честно говоря, замкнул гештальт, то есть понял всю суть этой аферы. Понял – и малость шокирован, что уж тут скрывать.

Что мы знаем о пальмовом масле? Есть как бы три уровня знания (оно и по дискуссии под вчерашним постом четко видно).

Первый уровень: до сих пор есть уникумы, которые о пальмовом масле не знают вообще. Не знают – и вполне счастливы, а в магазинах просто верят этикеткам. Написано на бутылке «Оливковое масло» или на пачке «Сливочное масло» - ну, значит, там соответственно оливковое или сливочное. А какое ж еще? Разве там что-то еще должно быть??

Второй уровень: люди уже знают, что пальмовое масло существует, что его в принципе могут добавлять во всякого рода молочную или ту же масложировую продукцию – но все равно пребывают в счастливой уверенности, что уж в магазинных упаковках никакой «пальмы» быть не может – потому что Закон! Суды! Комар носа не подточит!

Первые две категории, естественно, преобладают среди эмигрантов. И наконец, есть третий уровень. Да, пальмовое масло существует, да, его ввозят в РФ в невероятных количествах (на конец «десятых»– более 1 млн. тонн в год), да, «недобросовестные производители» так и норовят добавить этого «масла» чуть ли не в любую продукцию, вплоть до колбас – НО с «пальмой» ведется отчаянная борьба, потребители становятся все умнее, и скоро в борьбе наступит перелом.

Последняя позиция – более «российская», и ее, пожалуй, можно считать в России полу-официальной. Спросим себя – так какая же позиция «наиболее истинная»? Кто прав? Наверно, те, кто на третьем уровне, да?

В этом и заключается главный прикол. На самом деле – неправы в данном случае все!

Вы спросите – да как же такое может быть? Как же могут быть неправы все во всех трех случаях, если там вроде бы присутствуют все возможные варианты?

Увы, нет. Истина веселее и страшнее. Дело в том, что то, что мы все уже за 10 лет привыкли называть «пальмовым маслом» (или воспринимать под эвфемизмом «растительные жиры») – не является вообще ни пальмовым, ни маслом. И собственно к «растительности» не имеет никакого отношения. Чаще всего в своих продуктах питания мы рискуем столкнуться с так называемым «синтетическим пальмовым маслом», которое делают… да, вы угадали: из отходов переработки нефти!

Вот и весь «секрет Полишинеля». Если вдуматься, иначе ведь и быть не может. Нам все это время рассказывали, что будто бы где-то далеко-далеко, в далекой Малайзии, растут чудесные пальмы, с которых вручную (!) крепкие негры собирают сочные плоды, эти плоды потом перерабатывают, масло выдавливают, везут через буквально половину земного шара сюда… и тут добавляют в творог и сметану, чтобы сделать их… дешевле??

Это же явный абсурд. Тот же подсолнечник у нас в стране растет на бескрайних полях, и его убирают комбайнами. Вся уборка и переработка полностью механизирована. Как может подсолнечное масло из России в таком случае быть дешевле пальмового из Малайзии, которое собирают вручную?!

Но реальное пальмовое масло не то что не «дешевле» - оно вообще-то дороже оливкового. Типичный «нишевый продукт», деликатес для гурманов. На наши деньги – 3-5 тысяч рублей за бутылку. Это его, что ли, добавляют в творог для бабушек? Да все «молочники» давно бы разорились на таких «добавках»!

А вот если это из нефти – тогда все встает на свои места. И главное – все это не тайна, можно найти хоть в Википедии (только на английском, на русском почему-то момент про «синтетическое пальмовое масло» деликатно опущен). А так – в ходе каталитического крекинга на НПЗ получаем пропилен, из пропилена там же на НПЗ – глицерин, а уже из глицерина при помощи дрожжей – «пальмовое масло», или иначе – техническую жироподобную субстанцию. А вы думали, почему «техническое пальмовое масло» возят в нефтеналивных цистернах, думали, это «пищевики» совсем обнаглели? Нет, это нефтяники возят СВОЙ товар так, как привыкли. А вы еще спрашиваете, откуда в молоке или твороге «жирность». Вот как раз оттуда.

Наши бабушки, когда сидя у подъезда горестно качали головами и говорили, что «теперь вся еда сплошная химия» и что «молоко вам теперь делают из нефти» даже сами не знали, НАСКОЛЬКО они правы. Именно из нее, родимой! Поэтому и так дешево.

Но это, безусловно, очень качественный маркетинг: какой-то гений пиара придумал такую легенду – назвать технический жир «пальмовым маслом», который к тому ж везут черт вообще знает откуда, из солнечной Малайзии, «где в лесах очень много диких обезьян». Экзотика! Пальмы!

Вроде бы – какой-то полный бред. Но «зато» затушевывает ГЛАВНОЕ – то, что продукт вообще не имеет отношение не то что к коровам, но и вообще к живому миру (разве что – к дрожжам). Представим себе, если бы в магазинах нас встречали бы полки с обозначением «Продукты без использования нефтехимических жиров». Народ бы точно взбунтовался – «какая еще нефтехимия?! Я вам что – автомобиль??»

А тут – все шито-крыто. Есть масло кокосовое, есть масло пальмовое, черт его разберет, где что… Народ ворчит, но покорно смиряется – все равно у нас люди никаких растительных масел, кроме подсолнечного, обычно и не используют. Прикрыли главную «дыру». Образцовый пиар!

Соответственно, и Герман Греф со своими молодцами из Сбера если чего и «нашел» в «лучших сортах оливкового масла из Испании и Греции», то, конечно, не экзотическое «пальмовое масло», а все те же продукты нефтехимии. Дешево и сердито. А потребители пусть не жалуются, не зря ведь набежавшие технари уже «компетентно разъяснили», что в химических формулах растительных жиров «ничего особенного», там самый простейший набор химических элементов, «нечего огород городить».

Вот его и не городят. Скоро, думаю, все ж начнут кампанию окончательной легализации. Объяснят людям, что все последние 15-20 лет они под видом «пальмового» питались нефтехимией – и ничего, не умерли же? Кому-то даже понравилось ведь? А кто-то не увидел никакой разницы, не так ли?

Ну а если нет разницы – зачем платить больше, верно ведь?

Алексей Рощин, Telegram

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