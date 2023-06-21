У ВСУ появились новые возможности для наступления из-за осушения Каховского водохранилища 21.06.2023, 14:29

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Фронт для россиян неожиданно удлинился на 200 км.

Украинские войска могут начать наступление через пересохшее Каховское водохранилище.

Об этом заявил военный обозреватель BILD Юлиан Рёпке. «Украинский фронт неожиданно стал на 200 км длиннее. Пересыхание Каховского водохранилища привело к резкому изменению стратегической ситуации на юге Украины. Как для российской оккупационной армии, так и для украинских защитников появились новые возможности, но также и новые опасности», — считает эксперт.

Ширина водохранилища составляет от 7 до 30 км. По оценке Рёпке, солдаты уже сейчас могут пройти по высохшему дну. Но непонятно, сможет ли там проехать техника. Колёсная наверняка нет, но гусеничная — возможно, считает журналист. «Теперь появилась возможность, что Украина будет наступать не только там, где россияне ждали и где готовили окопы и минные поля в течение нескольких месяцев, но также и в совсем другом месте», — уверен эксперт. По его словам, в наступление через водохранилище могут перейти и ВС РФ, если захотят вернуть контроль над всей Херсонской областью Украины.

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