Белорусов предупредили о сбое в работе банковских карт 21.06.2023, 14:32

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Возможны кратковременные перерывы в обслуживании.

23 июня Банковский процессинговый центр (БПЦ) будет проводить плановые технологические работы на своем аппаратно-программном комплексе, возможны сбои в работе карт.

В период с 3.20 до 4.00 23 июня возможны кратковременные перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами центра, в организациях торговли и сервиса, банкоматах, инфокиосках и пунктах выдачи наличных, предупредили в БПЦ.

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