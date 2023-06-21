«Просто пытались спрятаться»: осетинские мотострелки рассказали о бегстве из Пятихаток 21.06.2023, 14:48

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Российская артиллерия отказалась прикрывать батальон во время отступления.

О больших потерях в российских частях, разочаровании в начальстве, и желании вернуться домой «МО» рассказал российский «доброволец», ушедший на фронт в первые дни войны.

«Это караул: переломанные ноги, руки, кишки валяются, головы пробитые. И очень близкий наш друг погиб [замкомбат]», — такое аудиосообщение, записанное бойцом осетинского мотострелкового батальона «Сармат», а также другие рассказы о ситуации на передовой, передал редакции «МО» его друг.

Редакция «МО» нашла профиль военнослужащего в соцсетях — он родом из Владикавказа и ранее проходил срочную службу. С началом войны он добровольно подписал контракт. Его друзья предоставили недавние фотографии.

Военнослужащий Сергей рассказывает о больших потерях в батальоне 17-18 июня возле Васильевки и Пятихатках, освобожденных ВСУ в ходе первых дней контрнаступления. «Мы весь день — где-то до обеда бились. А потом у нас много «трехсотых» [раненых] было и мы начали их вывозить. Мы семь рейсов туда обратно сделали», — говорится в сообщении.

Офицеры батальона, которым командует Дмитрий Цховребов, отказываются брать на себя ответственность за вывод солдат с передовой, даже когда удерживать позиции уже невозможно. «Пацаны пытаются просто спрятаться, и один за одним погибают, а командиры не дают добро на отход. В итоге все равно потом приходится отходить», — пересказал собеседник «МО» со слов Сергея происходящее на передовой.

Во время массированных атак ВСУ российская артиллерия практически не прикрывала их батальон, следует из рассказа Сергея. Он вместе с частью подразделения смог отойти из Пятихаток в Васильевку (19 км пути), судьба оставшихся в Пятихатках не известна. После сдачи Васильевки и Пятихатки батальон перебросили в район Мелитополя.

Сергей добровольно пошел на войну, но сейчас признается, что хотел бы вернуться домой. «Последнее время он был поникший очень, мы с ним разговаривали на тему, что скорее бы все это закончилось, писал, что домой хочет очень. По голосу его не узнать вообще», — передает его друг. Он говорит о невозможности повлиять на командиров и ощущении безнадеги: «И мой знакомый, и его сослуживцы понимают, что если никакого решения не будет, то они просто погибнут все».

С начала наступления ВСУ освободили 8 поселков и примерно 100 квадратных километров территории. «Тактика ВСУ — изматывание противника регулярными атаками небольших отрядов», — рассказал «МО» военный аналитик ФБК Ян Матвеев.

Российская армия несет высокие потери, подтвердили The Wall Street Journal военнопленные, содержащиеся в Краматорске. Они также рассказали о низком боевом духе в российской армии и о заградотрядах, которые расстреливают отступающих бойцов.

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