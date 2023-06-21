«Если возникнут какие-то проблемы, вовсе откажусь от этого занятия» 21.06.2023, 14:50

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Как ремесленники будут работать с 1 июля.

С 1 июля значительно меняется система налогообложения для ремесленников. «Вечерний Бобруйск» узнал, к чему готовятся мастера.

Напомним, до этого ремесленники платили раз в год ремесленный сбор (фиксированную сумму). С 1 июля они обязаны перейти на помесячную уплату налога на профессиональную деятельность. Лишь для некоторых мастеров, кто занимается традиционными народными промыслами, сделают исключение – оставят на сборе. Это решение принимает специальная комиссия исполкома.

Юрий Бовда, гончар, народный мастер Беларуси:

– Я остаюсь на ремесленном сборе. Мой вид деятельности – гончарство – относится к традиционным ремеслам, это и дало мне право остаться на оплате ремесленного сбора по моему желанию, соответствующее заявление я написал, и его одобрили.

Во-первых, мне так привычнее: я в ноябре-декабре уплатил фиксированную сумму – 62 рубля за год вперед, и работаю спокойно. К тому же, все эти приложения на смартфоне... Мне это сложно и не очень понятно, я человек уже не очень молодой – 69 исполнилось.

Виктор Гербач, ремесленник, мастер лозоплетения:

– Я стараюсь даже не думать об этих новшествах, для меня это лишняя головная боль. До сих пор пользуюсь старым кнопочным телефоном, соответственно, не смогу установить приложение, которое требуется для уплаты профдохода, и постоянно заносить туда данные о доходах. Мне все это в тягость, проще уплатить раз фиксированную сумму и не отвлекаться каждый месяц на мысли об этом. Хотел бы остаться на ремесленном сборе, думаю, комиссия учтет уникальность моего продукта, ведь плетение корзин – самый настоящий белорусский промысел!

Но если возникнут какие-то проблемы, вовсе откажусь от этого занятия. Оно ведь нерентабельно. Найти лозу сегодня – большая проблема. Уже полгода примерно я не продал ни одной корзины по этой причине. Занимаюсь таким ремеслом только для того, чтобы приносить пользу людям и сохранять наши народные традиции. Думаю, что, в идеале, люди, которые занимаются ручным производством экологически чистой продукции, не должны платить никаких налогов, их нужно, наоборот, всячески поддерживать.

Ирина Свинтицкая, ремесленник, мастер изделий из кожи и камней:

– Я бы не хотела переходить на налог на профессиональный доход. Написала заявление в исполком с просьбой оставить меня на ремесленном сборе, ответа пока не получила. В новой системе мне многое не понятно. В частности, пункт «налог на профдоход не взимается на старте деятельности, пока сумма продаж не достигнет 2 000 рублей». Это с какого момента и в течение какого периода отсчитывается эта сумма? А если человек не заработает столько за месяц, год, он тогда, подучается, не должен платить никакого налога?

Конечно, если вариантов не будет, то перейду на новый вид налога. Думаю, установить и освоить приложение в смартфоне – не такая уж сложная задача.

Юлия Левченко, ремесленник, изготавливает сумочки из льна:

– Я сама еще не вникла во всю эту систему. Скоро пойду в налоговую, чтобы все уточнить. Писала заявление с просьбой оставить меня на ремесленном сборе, но на днях получила письмо с отказом.

Наверное, прежняя система всем были привычнее и понятнее: уплатил 62 рубля на год – и работай. Сейчас у людей очень много вопросов, как обычно бывает при введении каких-то новшеств. Будем работать, вникать, а потом уже сделаем выводы.

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