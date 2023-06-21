Зеленский о контрнаступлении ВСУ: Будем продвигаться так, как считаем нужным 21.06.2023, 14:52

Владимир Зеленский

Наступление – не голливудский блокбастер.

Украинские войска достигают прогресса на поле боя «медленнее, чем хотелось бы». Но контрнаступление – не голливудский блокбастер, немедленных результатов не будет, ведь на карту поставлены жизни людей.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью ВВС на полях конференции по восстановлению Украины в Лондоне. Глава государства подчеркнул: контрнаступательную операцию по освобождению своей земли Украина будет проводить так, как сочтет нужным.

Издание пишет, что в ходе разговора Зеленский признал, что украинские войска в ходе нескольких недель наступательной операции добиваются прогресса на поле боя несколько «медленнее, чем хотелось бы». Впрочем, спешку там, где речь идет о жизнях людей, глава государства считает неуместной.

«Некоторые люди считают, что это голливудский фильм, и ждут результатов сейчас. Это не так. На карту поставлены жизни людей», — сказал он.

Зеленский напомнил, что с начала июня украинским военным удалось деоккупировать восемь населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях.

Основной трудностью для украинских воинов, по его словам, стали заминированные российскими оккупантами украинские территории: речь идет о порядка 200 тысяч квадратных километров, усеянных российскими взрывными устройствами.

И именно поэтому украинские военные не будут подстраивать свои планы под чьи-то ожидания.

«Что бы кто-то ни хотел, включая попытки давления на нас, при всем уважении, мы будем продвигаться на поле боя так, как сочтем нужным», – добавил Зеленский.

Зеленский о контрнаступлении ВСУ: будем продвигаться на поле боя так, как считаем нужным

Напомним, ранее украинский президент заявил, что Украина уже принадлежит к пространству безопасности НАТО. По его словам, Киев ожидает мужества со стороны лидеров Альянса в признании этого факта.

Также Зеленский назвал основу для мира в Украине. Она, по его мнению, состоит из пяти пунктов.

«Первое – потенциал единства. Второе – потенциал стабильности. Третье – потенциал роста. Четвертое – потенциал безопасности. И пятое, чрезвычайно важное, – это потенциал демократии», – подчеркнул президент Украины.

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