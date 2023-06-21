Доносчица Бондарева второй день извиняется перед «всеми, кого могла обидеть» 21.06.2023, 15:01

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«Покаянное» видео получило продолжение.

Гродненская пропагандистка Ольга Бондарева, которая 15 июня обвинила начальника областной милиции Дмитрия Резенкова в клевете, второй день извиняется перед всеми, кого могла обидеть своими высказываниями.

21 июня в телеграм-канале Бондаревой появилось «официальное заявление». В нем пропагандистка попросила прощения «у всех, кого незаслуженно обидела своими словами».

«Заявляю, что не имела намерений дискредитировать государственную власть или каким-то образом пошатнуть устои государственности», — подчеркнула Бондарева.

Днем ранее пропагандистка опубликовала видео, где также принесла извинения всем обиженным.

«Прошу прощения у всех, кого могла обидеть неосторожным словом или необоснованными претензиями: депутатов, общественных деятелей, сотрудников правоохранительных органов», — сказала на камеру Бондарева.

Череде извинений предшествовало «официальное обращение» Бондаревой к начальнику областной милиции Дмитрию Резенкову. В своем письме, которое пропагандистка опубликовала 15 июня, она обвинила милицейского чиновника в клевете и предложила встретиться лично, чтобы тот не распространял о ней «беспочвенные слухи».

Поводом для скандала стали «голословные обвинения», которые, по версии Бондаревой, распространяет в ее адрес генерал-майор Резенков. Пропагандистка заявила, что начальник областной милиции беспочвенно обвинил ее «в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок и направленных на захват власти силовым путем, а также в работе на иностранные спецслужбы».

Бондарева в своем обращении отметила, что «испытывает испанский стыд за такое поведение белорусского офицера высшего ранга» и потребовала предъявить ей «официальные обвинения», если у милиции есть к ней претензии.

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