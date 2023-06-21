Ученые узнали, почему арахис «танцует» в стакане с пивом 6 21.06.2023, 15:07

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Команда исследователей провела серию необычных экспериментов.

Если опустить арахис в бокал пива, орешек сначала опустится на дно, а затем всплывёт и начнёт танцевать. Международная команда учёных исследовала физику этого явления.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Royal Society Open Science. Ведущий автор работы Луис Перейра, рассказывает, что впервые познакомился с этим явлением в Буэнос-Айресе. Местные бармены часто подают пиво, опустив в него несколько орешков. Так как арахис плотнее пива, он сначала опускается на дно. Затем каждый орешек становится так называемой точкой нуклеации. На поверхности орешка формируются сотни пузырьков углекислого газа, которые, как поплавки, поднимают его вверх. Когда орешек поднимается на поверхность, пузырьки лопаются, и он снова опускается на дно. Затем процесс повторяется, пока пиво не выдохнется — или пока его не выпьют.

Команда учёных из Германии, Британии и Франции провела серию экспериментов, опуская в лагер очищенный жареный арахис. В системе «пиво-газ-арахис» учёные выделяют два ключевых фактора. Они обнаружили, что, чем больше «угол контакта» между кривой отдельного пузырька и поверхностью арахиса, тем больше вероятность увеличения пузырька в размерах. Однако слишком сильно увеличиваться пузырёк не может: идеальным радиусом пузырька учёные считают 1,3 мм.

Исследование на такую, казалось бы, неважную тему, поможет объяснить факторы плавучести, понимание которых важно, например, при выделении железа из руды. Контролируемый впуск воздуха в смесь позволит сформировать на поверхности железа пузырьки, за счёт чего оно всплывёт, а другие минералы опустятся на дно.

Чтобы улучшить модель феномена, учёные продолжат экспериментировать с разными видами арахиса и разными сортами пива.

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