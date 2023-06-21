В Познани за шпионаж будут судить двоих белорусов 3 21.06.2023, 15:14

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Их обвиняют в работе на лукашенковскую разведку.

В польской Познани отправят под суд двоих белорусов по обвинению в шпионаже. По версии следствия, они работали на белорусскую разведку, а в Польшу приехали якобы в поисках работы, сообщает Rmf24 со ссылкой на прокуратуру.

В ведомстве рассказали, что обоих белорусов задержали в апреле 2022 года. По данным следствия, они приехали в Польшу якобы для того, чтобы устроиться на работу водителями.

Контрразведка и прокуратура провели расследование и установили, что под предлогом устройства на работу мужчины выполняли задание белорусской военной разведки — собирали информацию о польских вооруженных силах и важных оборонных объектах.

— Белорусы действовали на западе Польши — там они сосредоточили свою деятельность по сбору информации о вооруженных силах, а также компаниях, связанных с транспортно-логистической деятельностью, — сообщил адвокат Лукаш Вавжиняк.

Обоих мужчин взяли под стражу, им грозит до 10 лет лишения свободы.

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