Основатель крупнейшей букмекерской компании России впал в кому и умер в Швейцарии 6 21.06.2023, 15:20

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Сергей Каршков

Объявленный в розыск бизнесмен якобы проходил «плановое обследование» в клинике.

В Швейцарии в ходе планового медицинского осмотра умер сооснователь одной из крупнейших букмекерских компаний в мире 1xBet Сергей Каршков.

Как рассказал Baza друг погибшего Павел Мунтян, один из основателей 1xBet накануне приехал «на чекап» в швейцарскую клинику. Во время процедур «контрастная жидкость для МРТ привела к аллергической реакции», после чего 42-летний Каршков впал в кому и вскоре скончался.

Сергей Каршков родился в Киевской области Украинской ССР в 1980 году. Оттуда он переехал в Брянск, где первое время работал в местном УВД. В конце 2000-х он вместе с Романом Семиохиным и Дмитрием Казориным основал букмекерскую компания 1xBet, которая базировалась в Брянске. Она стала одной из крупнейших не только в России, но и в мире. В том числе, 1xBet выступала официальным партнером футбольного клуба «Барселона».

В 2020 году Каршкова и других основателей 1xBet объявили в международный розыск. В отношении них в России завели уголовное дело по ч. 3 ст. 171,2 УК («Незаконная организация и проведение азартных игр», максимальное наказание — лишение свободы на срок до шести лет).

Согласно версии Следственного комитета, с 2014 по 2019 годы они разработали программное обеспечение для азартных игр и проводили их на информационном ресурсе 1xBet без обязательной для букмекера лицензии от Федеральной налоговой службы. Как утверждает следствие, на этом предприниматели заработали в общей сложности 63 млрд руб.

Правоохранительным органам РФ не удалось задержать бизнесменов. Они перебрались на Кипр, поскольку у всех троих было кипрское гражданство. На их недвижимость в России общей стоимостью 1,5 млрд руб. наложили арест.

На территории России деятельность компании 1xBet находится под запретом. Еще в 2016 году зарегистрированная в Гибралтаре Techinfusion Ltd, управляющая сайтами 1xbet.com и 1-x-bet.com, была признана осуществляющей деятельность по организации и проведению азартных игр с нарушением российского законодательства. Тем не менее в России до сих пор доступны «зеркала» букмекера.

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