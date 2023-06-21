«Вы же ходите»: в Борисове врач отказался принимать пациентку с травмой ноги 15 21.06.2023, 15:21

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Женщина утверждает, что у нее «вся нога в гематомах».

В ЦРБ Борисова произошел скандал. Женщина, которая обратилась за экстренной помощью из-за сильной боли в ноге, не получила должного лечения. Врач отказался ее принять, сказав, что «она же ходит».

Пациентка засняла на видео свой разговор с медиком. «У меня вся нога в гематомах. Почему вы мне не помогаете?» — спрашивает она.

В ответ врач грубо отшивает ее: «Ну вы же ходите». Далее он начинает на повышенном тоне требовать прекратить видеосъемку его действий и удалить снятое видео.

Видео вызвало возмущение в социальных сетях. Многие пользователи выразили свое негодование по поводу поведения врача и потребовали привлечь его к ответственности.

«Ну вы же ходите»: в Борисове врач отказался лечить пациентку с гематомами на ноге.



В ЦРБ Борисова произошел скандал. Женщина, которая обратилась за экстренной помощью из-за сильной боли в ноге, не получила должного лечения. Врач отказался ее принять, сказав, что «она же ходит».… pic.twitter.com/SVEPMWwpJx — Сharter97.org (@charter_97) June 21, 2023

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