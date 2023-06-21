Разработчика ядерного оружия России отправили в колонию за «госизмену» 3 21.06.2023, 15:25

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Инженер является создателем двух изобретений.

Сотрудника режимного оборонно-промышленного предприятия в Нижегородской области приговорили к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о «госизмене» (ст. 275 УК), сообщает информагентство «Нижний Новгород» со ссылкой на региональное управление ФСБ.

Согласно картотеке судебной инстанции, Нижегородский облсуд с 2021 года вынес только один приговор по статье о госизмене — в отношении Виктора Ильина. Как выяснил «Коммерсантъ», он работал в Федеральном ядерном центре в Нижегородской области.

По данным следствия, в начале 2022 года обвиняемый «осуществлял шпионаж» в пользу Украины, США и Великобритании, якобы общаясь с представителями спецслужб этих стран. При этом он планировал передать им «сведения о новейших научных разработках». «Для сокрытия противоправной деятельности мужчина использовал поддельные документы и специальное программное оборудование», — отметили в пресс-службе ФСБ.

Как отмечает ИА «Нижний Новгород», задержанный долго не признавал вину, однако в итоге начал сотрудничать со следствием. В суд дело Ильина поступило 10 апреля. Его рассмотрели за одно заседание и на втором, которое состоялось 23 мая, вынесли приговор. При этом суд назначил Ильину наказание ниже низшего предела, который по статье о госизмене составляет 12 лет.

Ильин числится создателем двух изобретений — «предохранительно-исполнительного механизма взрывателя» и «боевой части направленного действия». Патенты на них принадлежат ядерному центру, в котором он работал.

В прошлом году в госизмене обвинили трех ученых новосибирского Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ), занимавшихся созданием гиперзвуковых летательных аппаратов. Сейчас Анатолий Маслов, Александр Шиплюк и Валерий Звегинцев находятся в СИЗО.

Также накануне прокурор попросил приговорить к 12 годам колонии строгого режима 71-летнего ученого, профессора Московского физико-технического института (МФТИ) Валерия Голубкина, которого обвиняют в госизмене.

В апреле президент РФ Владимир Путин подписал закон о пожизненном заключении за государственную измену. До этого наказание предполагало от 12 до 20 лет лишения свободы.

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