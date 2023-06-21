На БелЖД активно избавляются от «лишних» работников 4 21.06.2023, 15:28

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Что известно о массовых увольнениях.

С начала года в структурах «Белорусской железной дороги» штат сотрудников сократился на 996 человек, пишет «Сообщество железнодорожников Беларуси». Также сообщается о том, что в этом году БелЖД предстоит заплатить по долгам 300 млн рублей.

Какая ситуация с увольнениями

«Сообщество железнодорожников Беларуси» проанализировало документы и отчеты БелЖД и рассказало о финансовом состоянии и реализации планов на этот год.

В первые пять месяцев этого года в структурах БелЖД массово сократились штаты сотрудников, их оптимизировали на 996 «штатных единиц».

Ранее в начале апреля инициатива «Сообщество железнодорожников Беларуси» опубликовала документ по оптимизации организаций Минтранса на 2023 год. Согласно этому плану, всего в организациях министерства собираются уволить более 2600 человек. Из них около 2000 — это работники Белорусской железной дороги. В Минтрансе назвали эту информацию «вбросом».

При этом в марте на БелЖД наблюдалась нехватка кадров. Увольнения здесь происходят в том числе по политическим причинам. К примеру, в мае после взрывов на железной дороге в Брянской области на БелЖД начались задержания и увольнения.

По данным «Сообщества железнодорожников», на март 2023 года в организациях БелЖД числилось 64 603 работника.

Как обстоит ситуация с долгами БелЖД

В то же время БелЖД, по данным «Сообщества железнодорожников», пытается снизить долговую нагрузку. Например, перед Банком развития и «Беларусбанком» под гарантии правительства планируется реструктуризировать долги по облигационным займам на сумму 100 млн долларов. Их погашение планировалось в июне 2023 года. В целом же в этом году «Белорусской железной дороге» предстоит выплатить по долгам более 300 млн долларов.

Что касается финансовых результатов, то ожидается, что выручка от реализации по основной деятельности БелЖД за январь-май составит 1 млрд 560 млн рублей (на 5,6% ниже установленного плана и на 5% к аналогичному периоду 2022 года. Выручка по перевозкам указана в размере 1,358 млрд рублей, что на 6,9% ниже плана и на 4,1% выше, чем в том же периоде прошлого года.

По итогам пяти месяцев, как отмечают в сообществе, экспорт транспортных услуг железнодорожного транспорта составил 79% при плане 103%. Рентабельность продаж выросла до 7,3%. Чистый убыток — 100 млн рублей при том, что планировалась чистая прибыль на 14,1 млн рублей.

На величину убытка основное влияние оказали убыточность внутриреспубликанских пассажирских перевозок (около 278 млн рублей), необходимость покрытия из прибыли таких расходов, как обслуживание заемных ресурсов, привлеченных на реализацию инфраструктурных проектов, закупку подвижного состава, а также на финансирование текущей деятельности БЖД (107 млн рублей), отрицательное сальдо курсовых разниц (81 млн рублей).

Несмотря на финансовые трудности, планируется приобретение различными организациями и структурами в 2023 году около 3 тысяч вагонов. Одновременно с этим в документах прописано сокращение расходов БелЖД на содержание и эксплуатацию специализированных вагонов за счет продажи или поэтапной передачи до 8250 таких вагонов различным структурам.

Для приобретения в лизинг вагонов БелЖД планируют выделить средства из бюджета.

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