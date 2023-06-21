Всем камлать2
- Телеграм-канал «СерпомПо»
- 21.06.2023, 15:29
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Молитвы патриарха Кирилла Кремлю не помогли.
Молитвы патриарха Кирилла не помогают. И даже передача РПЦ рублевской «Троицы», против чего возражали эксперты, не обеспечила перелома в СВО.
Контрнаступление ВСУ идет, и, несмотря на победные реляции о невероятном количестве подбитой техники противника, о прорыве ВС РФ не говорит даже Конашенков.
Видимо, поэтому в ход пущены любимые Путиным и Шойгу шаманы. Сегодня в день летнего солнцестояния в Туве прошло большое камлание шаманов в местечке Монгун-Булак. Провели камлания шаманы и в других регионах страны. Шаманы просили «о победе наших воинов на специальной военной операции и здоровье им».
Из АП явно пошла установка - всем камлать. В Якутии власти решили посвятить главный праздник саха Ысыах Туймаады - день летнего Солнцестояния, наступление нового года - «спецоперации» и организации сбора денег для его участников. Что вызвало возмущение народа.
Но кого волнует народное мнение? В путинской России, как в песенке «иноагента» Слепакова, все религии призваны на службу.
Телеграм-канал «СерпомПо»