Зеленский сравнил Путина с Гитлером 4 21.06.2023, 15:45

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Глава Кремля — «король антисемитизма».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после хамского заявления российского диктатора Владимира Путина, который назвал его «позором еврейского народа», для него была важна реакция мира.

Об этом он сказал в интервью BBC.

После вопроса журналиста о реакции Зеленского на эти высказывания, президент Украины глубоко вдохнул, опустил голову и через несколько секунд сказал, что не совсем уверен, как ответить.

«Такое впечатление, что он не до конца понимает свои слова. Извините, но он будто второй король антисемитизма после Гитлера. Это говорит президент. Цивилизованный мир не может так говорить», — заявил Зеленский.

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