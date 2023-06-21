Анджея Почобута перевели в Новополоцкую колонию 1 21.06.2023, 15:46

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Верховный Суд оставил приговор без изменений.

Верховный Суд Беларуси 26 мая рассмотрел апелляционную жалобу Анджея Почобута и оставил приговор в силе. 21 июня стало известно, что политзаключенного перевели в Новополоцкую колонию №1, сообщает правозащитный центр «Весна».

Почобута задержали 25 марта 2021 года в Гродно после обыска в его доме. С тех пор журналист побывал в СИЗО Минска, Жодино и Гродно. Несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, его помещали в карцер. Также ему фактически блокируют переписку, особенно на польском языке.

Анджея Почобута обвинили по ст. 361 УК РБ – «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь» и ст. 130 УК – «Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды».

В обвинении против журналиста говорится, что в СМИ Почобут назвал агрессией нападение СССР на Польшу в 1939 году. Ему также инкриминировали заявления в защиту польского меньшинства в Беларуси, статьи в издании Gazeta Wyborcza о белорусских протестах в 2020-м.

16 января 2023 года, когда начался суд, МИД Польши распространил заявление, в котором обвинения против Почобута названы ложными и политически мотивированными. В ведомстве отметили, что этот процесс – «очередной пример инструментального использования системы правосудия вопреки всем демократическим стандартам, а также один из элементов антипольской кампании».

Судебный процесс проходил в Гродненском областном суде в закрытом режиме. Вел его судья Дмитрий Бубенчик. В феврале 2023 года он наказал Почобута 8 годами колонии.

26 мая судья Верховного суда Игорь Любовицкий рассмотрел апелляционную жалобу политзаключенного журналиста и оставил приговор в силе.

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