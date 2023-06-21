ВСУ продвинулись на Луганщине и закрепляются на занятых позициях
- 21.06.2023, 15:52
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Тяжелые бои продолжаются на нескольких направлениях.
ВСУ провели успешные наступательные действия в Луганской области. Украинские бойцы закрепляются на занятых рубежах. Тяжелые бои продолжаются на нескольких направлениях.
«На направлении Белогоровка - Шипиловка, наши войска вели наступательные действия, имели частичный успех. Сейчас закрепляются на достигнутых рубежах», - рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram.
Украинские силы обороны продолжают сдерживать масштабное наступление российских войск на Лиманском и бахмутском направлениях. Особенно тяжелые бои продолжаются в районах Ямполовка и Серебрянское лесничество Донецкой области, подчеркнула Маляр.
Силы обороны Украины продолжают ведение наступательных действий на Мелитопольском и Бердянском направлениях.
По словам Маляр, на востоке ВСУ крепко держат позиции, отражая постоянные вражеские атаки и нанося оккупанту максимальные потери.
«Восток остается основным направлением наступления противника. Цель - выйти на границы Донецкой и Луганской областей», - добавила заместитель министра обороны Украины.