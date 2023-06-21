ВСУ продвинулись на Луганщине и закрепляются на занятых позициях 21.06.2023, 15:52

1,584

Фото: Reuters

Тяжелые бои продолжаются на нескольких направлениях.

ВСУ провели успешные наступательные действия в Луганской области. Украинские бойцы закрепляются на занятых рубежах. Тяжелые бои продолжаются на нескольких направлениях.

«На направлении Белогоровка - Шипиловка, наши войска вели наступательные действия, имели частичный успех. Сейчас закрепляются на достигнутых рубежах», - рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram.

Украинские силы обороны продолжают сдерживать масштабное наступление российских войск на Лиманском и бахмутском направлениях. Особенно тяжелые бои продолжаются в районах Ямполовка и Серебрянское лесничество Донецкой области, подчеркнула Маляр.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательных действий на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

По словам Маляр, на востоке ВСУ крепко держат позиции, отражая постоянные вражеские атаки и нанося оккупанту максимальные потери.

«Восток остается основным направлением наступления противника. Цель - выйти на границы Донецкой и Луганской областей», - добавила заместитель министра обороны Украины.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».