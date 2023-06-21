Военный эксперт: У ВСУ есть три основных направления контрнаступления 21.06.2023, 15:59

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Одно из них находится на юге Украины.

Для украинского контрнаступления на сегодняшний день можно выделить три основных направления, одно из которых находится на юге страны и еще два на востоке.

Об этом в эфире Апостроф TV рассказал военный эксперт Сергей Грабский.

По его словам, это территория Запорожской области, а также район Великой Новоселки в Донецкой области, где продолжаются тяжелые бои, а противник пытается контратаковать украинские подразделения, которые продвинулись к югу от города.

«Так же мы говорим о районе Орехова, где ведутся боевые действия достаточно активные, потому что мы пытаемся продвинуться на юг, вытесняя противника с тех территорий, и противник так же туда перебрасывает достаточно серьезные ресурсы для того, чтобы замедлить или задержать наступление украинских вооруженных сил», – подчеркнул эксперт.

Он также отметил направление на Васильевку, но подчеркнул, что это локация уже на берегу бывшего Каховского водохранилища, которая, однако, является очень важным коммуникационным узлом. Именно с нее можно продолжать наступление как в направлении Энергодара, так и на юг в сторону побережья Азовского моря.

«Эти три направления могут быть рассмотрены как основные на сегодняшний день. Конечно, существуют и другие направления, где ведутся активные боевые действия, но по тем направлениям, которые я наметил, продвижение наших войск имеет ключевое значение», — отметил Сергей Грабский.

Он также рассказал о перспективах наступления на территории, где пересохло водохранилище. По словам Грабовского, из-за того, что после схождения воды остается ил, технике очень тяжело через него пройти и закрепиться тоже будет сложно. Именно поэтому рассматривать возможность проведения каких-либо активных действий по меньшей мере в течение следующего месяца будет несколько преждевременно.

Кроме того, военный обратил внимание на ежедневную сводку Генштаба Украины, где ежедневно пишут об уничтожении до двух десятков артиллерийских систем, зенитно-ракетных комплексов, нанесении ударов по командным пунктам противника.

«Эта работа протяженная, можно сказать, скучная, но она необходима для того, чтобы и уберечь наши ресурсы, и нанести максимальное впечатление противнику. Мы фактически выигрываем контрбатарейную борьбу, уничтожая такое большое количество артиллерии противника», — резюмировал Грабский, добавив, что противник, отчаянно применяя авиацию, пытается противостоять украинскому контрнаступлению.

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