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Военный эксперт: У ВСУ есть три основных направления контрнаступления

  • 21.06.2023, 15:59
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Военный эксперт: У ВСУ есть три основных направления контрнаступления

Одно из них находится на юге Украины.

Для украинского контрнаступления на сегодняшний день можно выделить три основных направления, одно из которых находится на юге страны и еще два на востоке.

Об этом в эфире Апостроф TV рассказал военный эксперт Сергей Грабский.

По его словам, это территория Запорожской области, а также район Великой Новоселки в Донецкой области, где продолжаются тяжелые бои, а противник пытается контратаковать украинские подразделения, которые продвинулись к югу от города.

«Так же мы говорим о районе Орехова, где ведутся боевые действия достаточно активные, потому что мы пытаемся продвинуться на юг, вытесняя противника с тех территорий, и противник так же туда перебрасывает достаточно серьезные ресурсы для того, чтобы замедлить или задержать наступление украинских вооруженных сил», – подчеркнул эксперт.

Он также отметил направление на Васильевку, но подчеркнул, что это локация уже на берегу бывшего Каховского водохранилища, которая, однако, является очень важным коммуникационным узлом. Именно с нее можно продолжать наступление как в направлении Энергодара, так и на юг в сторону побережья Азовского моря.

«Эти три направления могут быть рассмотрены как основные на сегодняшний день. Конечно, существуют и другие направления, где ведутся активные боевые действия, но по тем направлениям, которые я наметил, продвижение наших войск имеет ключевое значение», — отметил Сергей Грабский.

Он также рассказал о перспективах наступления на территории, где пересохло водохранилище. По словам Грабовского, из-за того, что после схождения воды остается ил, технике очень тяжело через него пройти и закрепиться тоже будет сложно. Именно поэтому рассматривать возможность проведения каких-либо активных действий по меньшей мере в течение следующего месяца будет несколько преждевременно.

Кроме того, военный обратил внимание на ежедневную сводку Генштаба Украины, где ежедневно пишут об уничтожении до двух десятков артиллерийских систем, зенитно-ракетных комплексов, нанесении ударов по командным пунктам противника.

«Эта работа протяженная, можно сказать, скучная, но она необходима для того, чтобы и уберечь наши ресурсы, и нанести максимальное впечатление противнику. Мы фактически выигрываем контрбатарейную борьбу, уничтожая такое большое количество артиллерии противника», — резюмировал Грабский, добавив, что противник, отчаянно применяя авиацию, пытается противостоять украинскому контрнаступлению.

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