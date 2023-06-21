Российский пропагандист: У Запада есть три сценария свержения Лукашенко 5 21.06.2023, 16:05

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РосСМИ продолжают говорить о смене власти в Беларуси.

В росСМИ снова рассказывают о готовящемся перевороте в Беларуси. Российский политолог Дмитрий Родионов заявил, что у Запада есть «три сценария свержения Лукашенко».

По первому, согласно Родионову, планируется вторжение со стороны Украины. При этом Украине даже не нужно задействовать свои вооруженные силы, по мнению политолога, будет достаточно белорусских добровольцев, которые сегодня воюют за ВСУ.

По второму сценарию возможна «заброска вооруженных белорусов с территории Польши, где они проходят подготовку».

Белорусы, которые войдут из Польши, будут освобождать населенные пункты. По мнению политолога, отряды могут состоять не только из числа белорусов, но и из поляков, литовцев и украинцев, которые придут на помощь.

Еще один сценарий предполагает, что «Варшава должна прийти на помощь «восставшим» и натренированным на территории Польши белорусам, которые бежали из страны в 2020 году».

Ранее сайт Charter97.org писал, почему в России регулярно говорят о готовящемся госперевороте в Беларуси.

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