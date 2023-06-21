Немецкие журналисты показали новые кадры подорванного «Северного потока-2» 1 21.06.2023, 16:12

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Эксклюзивное видео.

Подводный дрон сделал эксклюзивные снимки поврежденного российского газопровода «Северный поток-2».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTL.

По наблюдениям журналистов, «Северный поток-2» был взорван небольшим взрывным устройством, поскольку пострадал от взрыва гораздо меньше, в отличие от первого трубопровода.

У трубопровода «Северный поток-2» не увидели никаких следов взрывчатки или оторванных деталей.

Учитывая это, журналисты считают вполне возможным, что за подрыв двух трубопроводов ответственны разные лица.

Взрывы на «Северных потоках»

В сентябре 2022 года на двух нитях газопровода «Северный поток» в Балтийском море началась утечка газа. Позже эксперты установили, что причиной оказались взрывы.

В Швеции основным сценарием подрыва российских газопроводов называют причастность государственных структур . Частная инициатива возможна только в теории.

Немецкие СМИ отмечали, что Россия использовала маневры Балтийского флота для прикрытия операции по подрыву газопроводов «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2».

Также сообщалось, что Россия могла подорвать газопроводы, чтобы не платить неустойки по контрактам.

При этом в последнее время несколько западных СМИ начали предполагать причастность Украины к подрыву «Северных потоков». Президент Украины Владимир Зеленский опроверг такие вбросы, отметив, что «ничего подобного наша страна не делала».

К тому же, расследование истоков вступает в заключительную фазу.

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