Немецкие журналисты показали новые кадры подорванного «Северного потока-2»1
- 21.06.2023, 16:12
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Эксклюзивное видео.
Подводный дрон сделал эксклюзивные снимки поврежденного российского газопровода «Северный поток-2».
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTL.
По наблюдениям журналистов, «Северный поток-2» был взорван небольшим взрывным устройством, поскольку пострадал от взрыва гораздо меньше, в отличие от первого трубопровода.
У трубопровода «Северный поток-2» не увидели никаких следов взрывчатки или оторванных деталей.
Учитывая это, журналисты считают вполне возможным, что за подрыв двух трубопроводов ответственны разные лица.
Взрывы на «Северных потоках»
В сентябре 2022 года на двух нитях газопровода «Северный поток» в Балтийском море началась утечка газа. Позже эксперты установили, что причиной оказались взрывы.
В Швеции основным сценарием подрыва российских газопроводов называют причастность государственных структур . Частная инициатива возможна только в теории.
Немецкие СМИ отмечали, что Россия использовала маневры Балтийского флота для прикрытия операции по подрыву газопроводов «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2».
Также сообщалось, что Россия могла подорвать газопроводы, чтобы не платить неустойки по контрактам.
При этом в последнее время несколько западных СМИ начали предполагать причастность Украины к подрыву «Северных потоков». Президент Украины Владимир Зеленский опроверг такие вбросы, отметив, что «ничего подобного наша страна не делала».
К тому же, расследование истоков вступает в заключительную фазу.