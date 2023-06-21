Житель Волковыска оригинально отбился от телефонного мошенника 1 21.06.2023, 16:26

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Белорусы обещали «щедрый кредит».

Гродненская милиция выложила запись разговора жителя Волковыска с «сотрудником «Беларусбанка», который пообещал ему «щедрый кредит». Мужчина сразу раскусил мошенника, но ради интереса решил продолжить беседу. Ему удалось отбиться от аферистов с помощью фантазии и капельки мистики, а в процессе самому услышать кое-что удивительное, пишет «Зеркало».

Мошенник «обрадовал» волковысчанина новостью, что в банке ему якобы одобрили кредит на 200 000 рублей и деньги можно забрать. Мужчина никакого кредита не брал и сразу понял, что имеет дело с аферистами, но решил продолжить диалог и подтвердил заявку.

Тогда «представитель службы безопасности банка» заявил, что его смущает место подачи заявки на кредит: город — Гомель, а владелец карты живет в Волковыске. Но мужчина заверил его, что попросту оказался в Гомеле в командировке, а работает он «по контракту, который заключен на 666 лет».

— Еще мои внуки и дети будут отрабатывать его, — сказал волковысчанин.

А на возражение «Так не бывает» со стороны собеседника посулил:

— Возможно, и ваши дети и внуки будут отрабатывать мой контракт!

После этого мужчина, не сбавляя напора, поинтересовался у мошенника, каким способом он может забрать обещанный «кредит» в 200 тысяч:

— Было бы приятно, если бы вы мне на руки принесли просто.

Но тот, понятное дело, такую услугу предоставлять отказался.

Тогда бдительный житель Волковыска добил «сотрудника «Беларусбанка» «контрольным» вопросом, почему он звонит ему аж из Молдовы (номер с именно таким кодом отобразился на экране): неужели даже там есть филиал? А в ответ услышал нечто совсем уж невероятное:

— Это корпоративный номер. Наш банк, так же как и «Приорбанк», — дочерняя компания «Райффайзен банка», а их сервера находятся именно там!

Отметим, хотя «Приорбанк» и впрямь является «дочкой» австрийского Raiffeisen Bank International (хотя ходят слухи о его переходе под крыло российского «Сбербанка»), «Беларусбанк» — государственное финучреждение и никаких серверов в Молдове иметь не может. Но мошенника это, по-видимому, не смутило.

После этого волковысчанин пообещал «ждать и получать» кредит, и разговор закончился.

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