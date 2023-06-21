Военный аналитик о ситуации на передовой в Украине: Все идет по сценарию 21.06.2023, 16:37

Сейчас война в так называемом цикле смешанных боевых действий.

Силы обороны Украины продолжают проведение ряда операций по восстановлению территориальной целостности Украины. На одних участках фронта ВСУ ведут преимущественно оборонные действия, на других украинские защитники осуществляют атакующие маневры. Но ждать скорого завершения войны не стоит – ВСУ просчитывают каждый шаг до миллиметра.

О ситуации на фронте, потерях врага в технике и вероятности применения россиянами ядерного оружия — об этом «Апострофу» рассказал военный аналитик Петр Черник.

Ситуация на передовой

По большому счету ничего не изменилось. Мы находимся в так называемом цикле смешанных боевых действий: на одних направлениях у нас успехи, и мы находимся в состоянии атакующей стороны, на других направлениях – тот же Купянск и Бахмут – в эти минуты противник совершает атакующие действия. Но вместе с тем, в стратегическом контексте все однозначно идет по нашему сценарию. Освобождены более 100 квадратных километров нашей территории – это невероятно много.

И самое главное – мы подняли уровень уничтожения их артиллерийской техники. Это действительно очень важно. Май вообще был рекордным – более 500 единиц ствольной артиллерии. А уже за три недели июня – более 400 и это беспрецедентно. Если понимать, что война до сих пор на 95% является войной артиллерии, то это очень хороший показатель и довольно сдержанный оптимизм. Плюс противник теряет в авиации, в первую очередь в вертолетах, пытаясь компенсировать именно артиллерийские залпы.

Почему все так медленно? Потому что у нас нет права на ошибку. Мы должны сосчитать и понять абсолютно все до миллиметра, чтобы качественно громить нашего врага.

Потери РФ в технике

Большие потери в артиллерии пока не принуждают россиян отступать. Пока у них еще есть потенциал, несмотря на то, что почти 4000 единиц такой техники уничтожены. Это беспрецедентно большой показатель, к началу войны у них штатных стволов было 5,5 тысяч. Но еще добрых несколько тысяч – трудно сказать, какая цифра – у них были на складах, вплоть до Д-44 производства 1943 года. Они будут доставать их и применять, как только могут. Плюс есть Т-55 и Т-54, над которыми мы немного насмехались, в комплектации пушки Д-10. Пусть у нее не большой калибр, всего 100 мм, но она может наносить удары до 15 км. Следовательно – работать своеобразным образом как артиллерия.

До 125 тысяч снарядов в месяц они могут производить. Это невероятно много. Американцы выйдут на показатель в 50 000 только в лучшем случае на конец лета – начало осени, поэтому я бы еще не утверждал, что определенный нарастающий кризис артиллерии, который будет нарастать с каждой неделей, уже переломил ход войны. На мой взгляд, мы увидим по-настоящему серьезные шаги вперед, когда полноценно заработает новая авиация.

У Pоссии нет резервов, чтобы пополнять оккупантов новейшими образцами артиллерии. Скажем, такие установки как 2С19 «Мста» или 2С35 – их новейшая конфигурация – или 2С34 «Хоста» им производить в достаточном количестве практически невозможно. У них осталось всего-навсего 5-6 рабочих станков. Подчеркиваю: не заводов, а станков, которые могут высверливать стволы. Плюс после введения санкций появились колоссальные проблемы с системами прицеливания, а также с качественным железом. Поштучно они, конечно, что-то будут производить, но о массированном процессе, который был во времена Советского Союза, говорить не приходится.

Уничтожение вертолетов Ка-52

С 16 по 20 июня ВСУ уничтожили 5 российских вертолетов Ка-52. Это признак того, что на конкретных направлениях и участках у них есть проблемы с артиллерией, и они пытаются компенсировать это авиацией. Почему? Именно эти машины Ка-52 могут иметь до 4 тубусов на борту с такими неуправляемыми авиационными реактивными снарядами как С-8. В одном тубусе 20 ракет. 4 на 20 – получаем 80. Это достаточно много. Вместе с тем эти снаряды не могут работать на больших расстояниях – максимум до 6 км. То же касается и снаряда С-13 калибром 122 мм. В одном тубусе – до 5 таких снарядов, всего 20 на вертолет. Они также не обладают большим радиусом действия. Тот же FIM-92 Stinger имеет радиус поражения до 8 км, а значит перекрывание площади поражения у нас значительно лучше. Они заходят в ту зону, где их уже можно подстрелить. Это и объясняет столь большие потери в эту минуту.

Если учесть, что эти машины невероятно дорогие – могут стоить от 16 до 20 млн долларов – это очень чувствительные потери для них. Всего таких машин построено в пределах 170 единиц. Как минимум 30 – уже подтверждено – враг потерял в Украине. Но это не значит, что это россиян остановит. Путин бьется насмерть за свое политическое выживание. Сколько нужно будет убить россиян и если нужно бросить всю технику до последней единицы – он это сделает.

Парадокс Бахмута

Парадокс Бахмута однозначно на нашей стороне. Что он значит? Когда мы за него сражались, то была довольно большая городская застройка, конгломерация – противнику трудно было нас выбивать из этих застроек, потому что это довольно серьезное прикрытие, прежде всего бетоном. Сам противник превратил Бахмут в щебень – осталось небольшое количество сетей подвалов. Но самое главное – вся зона простреливается, она очень хорошо просматривается, потому что нет высотной застройки и практически все видно, как на ладони. Все близлежащие высоты под нашим контролем, и они сами себя подставили для нас как в тире.

Парадокс состоит в том, что они на весь мир задекларировали, что они Бахмут взяли, хотя не на 100% – небольшая часть до сих пор находится под нашим контролем. Оставить они его не могут, но они стали для нас очень удобными целями, и мы постепенно, очень грамотно, очень разумно, опять же, не опережая обстоятельств, берем их в огневой мешок.

Вполне возможен сценарий, что либо они попадут в оперативное окружение и будут там уничтожены, либо сдадутся в плен, либо им придется осуществлять отступление. К отступлению не готово в первую очередь их командование в психологическом смысле. Это признать свое системное поражение. И даже их мегапропаганде будет очень тяжело это объяснить. У русских очень специфический менталитет. За «родину», за Сталина, за путина, за «величие» и еще черт знает за что они готовы умирать. Такие они люди. Возможно, такой жест доброй воли с их стороны сложится, но пока я признаков этого не вижу. Они таки сражаются, и очень серьезно.

Оккупанты ужасно боятся нашего контрнаступления. Я не буду вдаваться в детализацию тактической ситуации, не надо противнику понимать, насколько мы качественно осознаем и тактическую, и оперативную обстановку. На данный момент все в стратегическом контексте идет по нашему сценарию. Однако не будет все так быстро, как нам этого хотелось бы.

Угроза применения ядерного оружия

Поражение складывается по факту. У них на самом деле кроме ядерного оружия больше ничего не осталось – они ничем нас удивить в части технологического оружия или какой-либо особой тактики не могут. Все, что могли применить, применили. Все ракеты как таковые применили, все разновидности бронетехники применили – результата не достигают. С точностью до наоборот: 15-я армия мира начинает наступать на «вторую армию мира», которая уже по факту не вторая. Так что у них осталось, кроме ядерного оружия?

Дойдет ли до этой апокалиптической точки? Я не знаю, этого никто не знает. Могу предположить, что если это произойдет, то нужно понимать: это уже не будет проблема Украины, это уже будет проблема всего мира и в первую очередь главного гегемона – США. Проглотить они это не смогут, будут вынуждены отвечать. А как это все произойдет – извините меня за мою метафизику, это известно только Богу.

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