Россия засекретила треть бюджета 21.06.2023, 16:43

Тайные расходы правительства РФ подскочили почти в 10 раз.

Расходы российского бюджета все больше уходят в тень, по мере того как растет «счет» за войну в Украине, а доходы падают из-за санкций и проблем с экспортом нефти и газа.

По итогам января-мая секретные расходы федеральной казны подскочили почти в 10 раз по сравнению с показателями прошлого года, подсчитали эксперты Института Гайдара на основе данных системы «Электронный бюджет», пишет Finanz.

За пять месяцев в режиме максимальной конфиденциальности, без публичного отчета по статьям, правительство потратило 3,9 трлн рублей. Годом ранее это было всего 414 млрд рублей, а в январе-мае довоенного 2021-го - 405 млрд.

В результаты секретные расходы достигли почти трети размера бюджета: всего к концу мая его траты составили 13,229 трлн рублей, превысив прошлогодние на 2,658 трлн, или 25%.

Исторически около 80% «закрытых» ассигнований уходит на финансирование армии и гособоронзаказа (статья «национальная оборона»), напоминает Янис Клюге, научный сотрудник Германского института проблем международной безопасности.

Таким образом, секретные военные расходы к концу мая могли составить 3,1 трлн рублей. А с учетом открытых (884 млрд рублей) общие траты на армию и производство оружия к концу мая достигли 4 трлн рублей.

Это на 38% больше, чем федеральный бюджет выделил на социальное обеспечение населения (2,986 трлн рублей), втрое больше расходов на поддержку национальной экономики (1,269 трлн рублей) и почти в 6 раз выше ассигнований на образование и здравоохранение (примерно по 700 млрд рублей).

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