Зачем россияне позорятся фейками о Буданове и Залужном? 21.06.2023, 16:52

Известный украинский политолог считает, что Кремль использует «метод Геббельса».

Россия несколько недель «хоронила» главу Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кириллa Будановa, а вчера он появился в прямом эфире украинского телевидения.

Похожая история была и с главкомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным. Ложь о главкоме ВСУ распространял даже Путин.

О чем свидетельствуют такие низкопробные российские фейки? Об этом сайт Charter97.org поговорил с известным украинским политологом, главой Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимиром Фесенко:

— Россия давно распространяет разнообразные фейки и о количестве украинских потерь, и о военной технике. Здесь работает известный принцип Йозефа Геббельса: «Чем чудовищнее ложь, тем быстрее в нее поверят». Ставка делается на хайп, на то, чтобы новость была «сенсационной», касалась главных фигур военного руководства Украины.

Рассчитывают на то, что хотя бы часть людей поверит в фейки, пока не будет опровержения, надеясь деморализовать хотя бы часть украинских военных и гражданских. Кроме того, насколько мне известно, это еще связано с тем, что действительно на первых лиц Украины, включая военных руководителей, идет охота со стороны России.

Россиянам нужно показать, что они якобы бьют по украинских штабам, по центрам принятия решений. Этого требует «партия войны» в России. Вот они и пытаются выполнить требование. Надо же отчитываться о результатах, а проверить не могут. Поэтому запуск информации о том, что якобы кого-то убили, рассчитан на то, чтобы отрапортовать, что цель достигнута,, с другой стороны, если не получилось, то «идет отслеживание». Даже по интерьерам кабинетов, где показывают того или иного украинского руководителя, идет отслеживание, где это может быть. Соответственно, корректируются цели для дальнейших ударов.

Такая мотивация тоже присутствует, но главная цель, конечно, пропагандистская. Буквально сегодня один из российских пропагандистов Сергей Марков написал, что «не важно, что информация опровергнута, мы живем в эпоху постправды».

Поэтому даже если информация опровергнута, то все равно какая-то часть будет сомневаться, но это рассчитано на российскую публику. Хайп, демонстрация того, что идет охота на украинских руководителей и что якобы достигли успеха. Если же не подтверждается новость об устранении, то запускается скорректированная информация о том, что якобы ранены или не могут сейчас выполнять свои обязанности в силу понесенного ущерба. Такого рода фейки тоже запускаются.

— В начале войны многие говорили: когда в Россию пойдут гробы, люди перестанут верить пропаганде. Более 200 тысяч гробов уже в РФ, много раненых, почему люди продолжают верить этой пропаганде?

— Смотрите, даже Кирилл Буданов удивился в одном из интервью, насколько сильна российская пропаганда. Ведь действительно, число погибших в этой войне намного больше, чем во время, например, войны в Афганистане. Но тогда люди боялись отправки в Афганистан. Считаю, что негативную роль играла закрытость информации об этой войне, слухов было больше, чем реальной информации. Сейчас же, во-первых, вся российская пропаганда работает на тему войны. Во-вторых, среди тех, кого использовали и где значительная часть погибших — это зеки. Они вне статистики, их не жалко.

Еще немалое число погибших, особенно в первые месяцы войны, да и сейчас тоже — мобилизованные в «ДНР» и «ЛНР». Их бросали в бой (и в первые дни войны, и потом) на самых тяжелых участках фронта. Их не жалели как и зеков, скажем, такое «мясо». Этого тоже российский обыватель не чувствует, их мало это касается.

Еще одна категория, тоже многочисленная, это либо добровольцы, либо присланные мобилизованные из депрессивных регионов России, из глубинки. Люди, зависимые от власти, поэтому и лояльные. В Москве и Питере призыв могут проигнорировать или убежать в соседнюю страну, а там сказали идти, значит идут безропотно.

Погибли — значит выплатили компенсацию, дали пресловутую «Ладу». Материальный фактор тоже хорошо работает. Кто-то из российских блогеров «партии войны» очень цинично пошутил, что, мол, «Путин сказал, что бедных стало в России меньше, ну, да, за счет компенсаций семьям погибших».

— Не так давно пресс-секретарь Путина Песков заявил, что Россия уже достигла «демилитаризации Украины», потому что Украина воюет западным оружием. Может ли Россия в один прекрасный момент уйти из Украины и заявить, что «Мы все достигли всех целей», а кремлевская пропаганда объяснить россиянам, что «мы победили»?

— Сказать они могут все что угодно. Отмечу, что заявление Пескова очень оригинальное, ведь все эксперты знают, что потенциал оружия (и не только) украинской армии очень усилился за время войны. Теперь украинцы преимущественно воюют современным западными оружием. Своим тоже, но, подчеркну, преимущественно западным. О какой «демилитаризации» речь? На самом деле произошло прямо противоположное.

Об этом, кстати, говорит, например, главарь «Вагнера» Пригожин. Однако для российского обывателя все сгодится, в том числе — и такого рода, скажем так, заявления. Это ведь не первые такие специфические термины. Уже был «жест доброй воли», «перегруппировка» (когда оставляются территории оккупированные). Так что в этом плане российская пропаганда достаточно изобретательна и постоянно придумывает новую терминологию.

Стоит отдать должное, что пока это работает и не удивлюсь, что могут в перспективе окончание «СВО» выдать за хотя бы относительную «победу». Выдавать черное за белое тоже уже известная методика.

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