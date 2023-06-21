ВСУ получат дроны с искусственным интеллектом 21.06.2023, 17:10

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На что они способны.

Международная команда инженеров успешно завершила второй этап разработки системы искусственного интеллекта для военного дрона Teal 2, который вскоре будет передан вооруженным силам Украины. Об этом сообщила компания Red Cat Holdings из Пуэрто-Рико в прессрелизе, опубликованном на сайте GlobeNewswire.

Teal 2, разработанный компанией Teal Drones, являет собой передовой беспилотник. В марте 2023 года Teal Drones заключило партнерство с австралийской компанией Athena по разработке системы искусственного интеллекта и компьютерного зрения. Red Cat получила лицензию на использование запатентованной системы компьютерного зрения от Athena, которая обеспечивает быстрое отслеживание объектов и предоставляет подробные данные о них. Кроме того, эта система может отличать «своих» от «чужих» с помощью инфракрасных маяков и других маркеров.

Недавно партнеры успешно протестировали данную технологию во время ночных вылетов. Беспилотник Teal 2 записал видео с помощью тепловизионной камеры и системе искусственного интеллекта от Athena удалось правильно распознать цели, такие как люди и оружие. Разработчики считают, что эта система позволит командующим быстро принимать решения на поле боя, получая реальную информацию и увеличит точность ударов по противнику.

В мае компания Red Cat Holdings объявила об отправке 200 дронов Teal 2 в Вооруженные силы Украины, которые должны поступить в июне. Вероятно, эти беспилотники будут оснащены технологией искусственного интеллекта от Athena, что усложнит для российских войск укрывательство на поле боя.

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