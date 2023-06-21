Эксперт рассказал, как сохранить бодрость и молодость даже после 60 лет 4 21.06.2023, 17:18

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Результатов может достичь каждый.

Уэйн Леаль, который является автором книг о здоровом образе жизни и инструктором йоги, поделился несколькими советами о том, как сохранить бодрость и здоровье после 60 лет. Его рекомендации опубликованы в журнале The Sun.

Он уверен, что каждый может достичь таких же результатов, следуя его советам и ведя здоровый образ жизни.

Один из простых способов для тренировки мышц – использование теннисного мяча. Инструктор рекомендует начинать с трех подходов по пять повторений на каждую руку и постепенно увеличивать количество повторений. Сильные запястья помогают сохранять общий тонус мышц, продлевают молодость и помогают сохранять активность даже при дегенеративных заболеваниях позвоночника или перенесенных травмах.

Еще один полезный совет, который дает Леаль, заключается в выполнении повседневных дел, стоя на одной ноге, например, при мытье посуды или чистке зубов. Такое упражнение развивает координацию движений и укрепляет мышцы. Инструктор также рекомендует не садиться, когда надеваете обувь или носки, а привыкать вставать без помощи рук. Это упражнение особенно полезно для людей с остеопорозом.

Кроме этого, Леаль призывает заниматься физическими упражнениями и делать зарядку каждый день, начиная с 20 приседаний и 20 отжиманий. Инструктор советует заниматься плаванием или аквааэробикой, чтобы развивать выносливость и кардио-сосудистую систему.

В целом, следуя этим простым советам, можно сохранить здоровье и бодрость даже после 60 лет. Уэйн Леаль подчеркивает, что возраст не является помехой для активной жизни, и каждый может достичь подобных результатов, если будет вести здоровый образ жизни и придерживаться его рекомендаций.

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