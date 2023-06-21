Две стреляные гильзы 1 Телеграм-канал «Рывок и прорыв»

21.06.2023, 17:26

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Навсегда сгинувших «золотых» времен.

Министр просвещения Сергей Кравцов, один из самых одиозных и суетливых российских министров, выступил с новой инициативой – готовить преподавателей для 5-9 класса в ПТУ. Сегодня там готовятся только преподаватели для детских садов и начальной школы.

Намеренно пишем советское сокращение «ПТУ», уходя от облагороженных начальственных вывесок.

Мы-то считаем, что наоборот, и для детских садов, и для начальной школы преподаватели должны готовиться в университетах. То есть направление движения должно быть прямо обратным.

Но ведь на это нужны средства, а где их найти, если в провальные путинские годы деньги триллионами тратились на подготовку к войне, а в закатные годы – на спецоперацию? И решение есть – переходить к миру, а средства вместо армии и спецслужб – в образование. На улучшение условий труда и учебы, рост зарплат.

Для ускорения процесса перехода, предлагаем в рамках инициативы Кравцова эксперимент – в приказном порядке все дети начальства, начиная с внука Путина должны быть переведены в школы с преподавателями из ПТУ. Учиться только там. Тогда державные родители и дедушки-бабушки будут жизненно заинтересованы в скорейшем внедрении наших предложений.

Министра Кравцова, между прочим, давно следует уволить. Списав его в тот же ящик, куда выкинули Мединского и Рогозина – две стреляные гильзы навсегда сгинувших «золотых» времён.

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