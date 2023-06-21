«Райффайзенбанк» ограничит переводы в евро в Беларусь 1 21.06.2023, 17:31

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Подробности.

«Райффайзенбанк», российская «дочка» RBI, ограничивает перевод исходящих платежей в евро на счета в другие российские банки и кредитные организации из стран, не входящих в список «недружественных». Об этом говорится в официальном сообщении банка.

«Райффайзенбанк» уточняет, что с 3 июля исходящий платеж в евро в другой банк не удастся провести, если банк получателя находится в России, Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Иордании, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, Объединенных Арабских Эмиратах, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане. Ограничения касаются физлиц, индивидуальных предпринимателей, а также юрлиц.

Исключение — переводы в евро между своими счетами или между клиентами «Райффайзенбанка» в России. В других случаях банк советует изменить валюту исходящего перевода или воспользоваться другим способом платежей.

В апреле «Райффайзенбанк» повысил минимальную сумму переводов в другие банки в долларах и евро — до 20 тыс. в валюте перевода при оформлении через «Райффайзен Онлайн» и в отделении банка.

А в июне банк ввел комиссию при переводе долларов из другого банка на счета физлиц в «Райффайзенбанке» — 50% от суммы пополнения, максимум — $500. Компания объяснила решение «изменением рыночных условий», из-за чего она «вынуждена ограничить количество входящих переводов в долларах».

В мае австрийский Raiffeisen Bank подтвердил, что сокращает сотрудничество с белорусскими банками.

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