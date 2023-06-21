Экс-чиновник: Многие сферы Лукашенко уже не контролирует 2 21.06.2023, 17:39

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Осталось только сельское хозяйство.

Что не так с кадрами, которые взращивают уже под 30 лет? И каких результатов ждут от вертикали?

Об этом сайт «Свободные новости» поговорил с предпринимателем, бывшим заместителем начальника управления сельского хозяйства Столбцовского райисполкома Николаем Лысенковым.

– Кадры решают все, но глава вертикали не удовлетворен «выстроенной системой». Почему он устроил публичную экзекуцию чиновников, которых сам же и назначает?

– Человек следует схеме: бей своих, чтобы чужие боялись. Здесь как в истории с «обоср*нными коровами»: Лукашенко тыкал министра лицом в навоз, а затем назначил руководителем области. У него такая манера общения с подчиненными: если ты со мной, значит, не сядешь в тюрьму. Главное – не ум, не знания, не способности, а смотреть в рот вышестоящему начальнику и беспрекословно выполнять все приказания.

В Беларуси с кадрами действительно проблема: в системе образования ничего не меняется. Методички обучения пришли из СССР, из 70-80-ых годов прошлого века, сейчас появились новые, но они просто скопированы с советских.

А образование у нас действительно никудышнее. В аграрные вузы можно поступить с 5 баллами, а сейчас даже этот ничтожный потолок убрали: попасть туда можно с 1 баллом. Сегодня набирают именно таких абитуриентов, а завтра они будут лечить, строить, пахать и сеять…

Проблема в том, что все думают о том, как бы побыстрее сбежать со страны. Выпускников преследуют обязательными отработками, сейчас даже платников хотят заставить проходить обязательную отработку 5 лет. А вот в Чехии подход совершенно иной: там образование на чешском языке может получить любой человек, в том числе и иностранец, например, беларус. Отучился – и иди работать куда хочешь.

Послание Лукашенко на самом деле очень простое: либо ты остаешься в системе, либо идешь в тюрьму. Тот же Заяц, если бы он начал огрызаться после «обоср*нных коров», пошел бы в тюрьму. Промолчал – и выбился в руководители области. Ведь только от настроения Лукашенко зависит: ты либо чиновник, либо ты уголовник. Вся вертикаль ходит по лезвию ножа.

– Почему таким спросом пользуются «нерадивые чиновники», снятые с одной руководящей должности, но тут же всплывшие на другой?

– Действительно, эта практика пошла с самого, как говорится, верха. Неважно, хороший специалист ты или гений, или профнепригодный кадр, главное – ты должен быть предан и лоялен ко всей вертикали власти. Если ты председатель райисполкома и смотришь в рот председателю облисполкома – тогда не сядешь, даже если полностью не пригоден к работе.

Но где взять столько лояльных чиновников, чтобы закрыть все дыры? Только из того, что осталось в стране. Как говорил всем известный человек, он «перетрахивал и перетрахивать» будет чиновничий аппарат — вот и выбирает только среди «перетрахиваемых» чиновников.

Сколько случаев известно, когда, например, председателя колхоза вечером «берут» за взятку, а на утро выпускают. Выпускают – потому что некому больше работать. А он, кроме всего прочего, еще и председатель избирательной комиссии: кто же «правильно» организовыовать «выборы" будет?

Люди, которые пользуются интернетом, которые читают новости из нескольких источников, видят реальную ситуацию в стране, поэтому понимают: ввязываться в чиновничество опасно. Весь кадровый потенциал сегодня – это чиновники, которые преданно смотрят в рот своему начальству.

– «Главное в оценке кадров – результат. Поручено в каждом районе реализовать один инвестиционный проект – реализовывайте. Не реализовали – значит, вам там делать нечего», – заявил «первый». И привел простой пример. Брестская и Гродненская области находятся примерно в одинаковых погодных условиях, но на Брестчине темпы работ по заготовке кормов в два раза выше. Каким будет спрос?

– Заготовка кормов в Брестской и Гродненской областях идет с разницей в неделю. На Брестчине травы созревают раньше, следовательно, раньше и убираются, а значит, темпы уборки там выше. Между Брестом и Гродно расстояние в 300 километров. Каждую культуру нужно убирать в свой срок, а не тогда, когда прикажет главнокомандующий.

Он кувалдой сбивает шапки с тех, кто стоит рядом, хочет показать, что еще не дряхлый, а по-прежнему контролирует ситуацию. А старушки посмотрят БТ и будут восхищаться: ах, какой молодец, как распекает чиновников! На самом деле, ему многое не докладывают, а многое он уже и не контролирует, например, оборонку. Пожалуй, сельское хозяйство осталось той сферой, где еще может стучать кулаком по столу.

На самом деле, повторюсь, принцип простой: бей чужих, чтобы свои боялись.

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