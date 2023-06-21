Пятихатки превращаются для россиян в новую Чернобаевку 21.06.2023, 17:44

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Россияне не прекращают попыток отбить населенный пункт.

Основные бои на Южном фронте сейчас идут за село Пятихатки, которое на днях было освобождено Силами обороны Украины.

Россияне не прекращают попыток отбить населенный пункт, несмотря на огромные потери.

Такой информацией 21 июня поделился боец 24-го штурмового батальона «Айдар» ВСУ под позывным «Осман», пишет «Диалог».

«Основная бойня за пятихатки. «Чернобаевка 2.0». Тут россияне лезут и лезут. Лучшее, что можно наблюдать, это подрывы россиян на своих минах», - сообщил военный. «Осман» также сообщил о небольшом продвижении ВСУ в сторону села Работино. Это Ореховское направление примерно на 30 км восточнее Пятихаток.

«Вчера (20 июня - ред.) наши парни имели небольшое продвижение в направлении Работино, сейчас закрепились», - добавил боец ВСУ.

Отметим, что продвижение ВСУ под Работино подтвердил и ресурс DeepState на своей карте. Судя по их данным, украинцы прорвались вперед на этом участке примерно на 3 км.

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