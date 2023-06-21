закрыть
21 июня 2023, среда, 18:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорусские сигареты нашли в вагоне с зерном на границе РФ и Латвии

  • 21.06.2023, 17:56
Белорусские сигареты нашли в вагоне с зерном на границе РФ и Латвии

Контрабанду нашли российские таможенники.

Российские таможенники перехватили белорусские сигареты на латвийской границе. Они были спрятаны в вагоне с зерном, сообщает Северо-западное таможенное управление ФТС РФ.

19 пакетов с сигаретами обнаружили во время осмотра состава на границе в Псковской области. Все пачки были с акцизными марками Беларуси. Стоимость сигарет превышает 500 тысяч российских рублей. Возбуждено дело об административном правонарушении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Путин раскрыл карты
Путин раскрыл карты Петр Олещук
Момент истины
Момент истины Леонид Невзлин
Орда, что с лицом?
Орда, что с лицом? Артем Черников
Мама скоро вернется
Мама скоро вернется Ирина Халип