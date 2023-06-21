Белорусские сигареты нашли в вагоне с зерном на границе РФ и Латвии 21.06.2023, 17:56

Контрабанду нашли российские таможенники.

Российские таможенники перехватили белорусские сигареты на латвийской границе. Они были спрятаны в вагоне с зерном, сообщает Северо-западное таможенное управление ФТС РФ.

19 пакетов с сигаретами обнаружили во время осмотра состава на границе в Псковской области. Все пачки были с акцизными марками Беларуси. Стоимость сигарет превышает 500 тысяч российских рублей. Возбуждено дело об административном правонарушении.

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