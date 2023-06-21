Ярослав Качиньский вернулся в правительство Польши 21.06.2023, 18:00

Ярослав Качиньский

Глава правящей партии Польши стал единственным вице-премьером.

Глава правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский вновь стал вице-премьером страны — он покинул эту должность летом прошлого года, передает Polskie Radio.

При назначении Качиньского на должность президент Польши Анджей Дуда отметил: «В ближайшие месяцы могут быть попытки вмешательства в наши избирательные процессы со стороны одной из мировых держав, которая находится недалеко от нас. Следовательно, необходимо активизировать деятельность правительства и всех властей Польши». По словам президента, он не сомневается, что Качиньский сможет на высшем уровне следить за вопросами безопасности и закупками армии.

До этого Дуда снял с постов вице-премьеров главу Минобороны Мариуша Блащака, министра культуры и национального наследия Петра Глинского, бывшего главу Минсельхоза Генрика Ковальчика и министра государственных активов Яцека Сасина. Президент назначил их соответственно на должности министра национальной обороны, министра культуры и национального наследия, министра-члена Совета министров и министра государственных активов.

Сасин заявил, что роль Качиньского в правительстве будет отличаться от той, что была у него в предыдущий период на посту вице-премьера. «Тогда у него была одна, главная задача: укрепить оборону государства, подготовить и принять закон «О защите Отечества». Теперь он будет координировать все правительственные работы. Отсюда такой знак, что он будет единственным вице-премьером или реальным вице-премьером», — рассказал он.

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