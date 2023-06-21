Вольфович заговорил об отмене отсрочки службы в армии для всех студентов 1 21.06.2023, 18:02

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Александр Вольфович

Это не первое заявление госсекретаря Совбеза по этому поводу.

В Беларуси думают над отменой отсрочки службы в армии для студентов, сообщил госсекретарь Собвеза Александр Вольфович.

По его словам, когда студента-первокурсника призывают в вооруженные силы, «он год вместо полутора лет отслужит, вернется на второй курс более зрелым, более подготовленным, и, выпустившись уже через четыре года из института, ему не надо голову ломать — идти в вооруженные силы или не идти».

«Президент» сказал: это надо действительно обдумать, обсудить, выслушать мнение людей, студентов, молодых людей, а потом принять соответствующее решение», — сказал Вольфович.

Напомним, это не первое заявление госсекретаря Совбеза по этому поводу. В апреле он сообщил, что считает целесообразным вернуться к практике призыва студентов в армию, как это было во времена СССР.

Вольфович также высказался про отмену отсрочек для «заграничных» абитуриентов. Он пояснил, что данное решение не направлено против учебы, к примеру, в РФ, «просто в этом назрела необходимость».

В мае в Беларуси приняли обновленный закон о воинской обязанности и воинской службе, согласно которому абитуриенты, поступающие в иностранные вузы, в том числе российские, отсрочку уже не получат.

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