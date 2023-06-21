ВСУ за сутки уничтожили почти три роты россиян Таврическом направлении 21.06.2023, 18:04

Также украинские воины уничтожили 68 единиц техники оккупантов.

Украинские военные за сутки ликвидировали почти три роты российских оккупантов и поразили 68 единиц вражеской техники на Таврическом направлении.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Telegram командующего оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александра Тарнавского.

«На Таврическом направлении наша армия системно выбивает врага с позиций и продолжает продвижение. Успехи сил обороны уже заметны», - написал Тарнавский.

В течение суток подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили 1119 огневых задач. Потери врага убитыми и ранеными составили почти три роты.

Также были уничтожены и повреждены 68 единиц военной техники оккупантов, в частности:

6 танков;

13 единиц БМП;

2 ББМ;

МТЛБ;

3 БпЛА «Supercam»;

БПЛА «Орлан-10»;

5 гаубиц 2С19 «Мста-С»;

4 гаубицы 2А65 «Мста-Б»;

2 зенитных ракетных комплекса «Стрела»;

5 самоходных артиллерийских установок 2С5 «Гиацинт»;

2 самоходных артиллерийских установки 2С3 «Акация»;

самоходная артиллерийская установка 2С7 «Пион»;

БМ-21 «Град»;

РЛС «Зоопарк».

Кроме того, украинские защитники уничтожили три места хранения боеприпасов россиян.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».