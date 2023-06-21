ВСУ за сутки уничтожили почти три роты россиян Таврическом направлении
- 21.06.2023, 18:04
Также украинские воины уничтожили 68 единиц техники оккупантов.
Украинские военные за сутки ликвидировали почти три роты российских оккупантов и поразили 68 единиц вражеской техники на Таврическом направлении.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Telegram командующего оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александра Тарнавского.
«На Таврическом направлении наша армия системно выбивает врага с позиций и продолжает продвижение. Успехи сил обороны уже заметны», - написал Тарнавский.
В течение суток подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили 1119 огневых задач. Потери врага убитыми и ранеными составили почти три роты.
Также были уничтожены и повреждены 68 единиц военной техники оккупантов, в частности:
6 танков;
13 единиц БМП;
2 ББМ;
МТЛБ;
3 БпЛА «Supercam»;
БПЛА «Орлан-10»;
5 гаубиц 2С19 «Мста-С»;
4 гаубицы 2А65 «Мста-Б»;
2 зенитных ракетных комплекса «Стрела»;
5 самоходных артиллерийских установок 2С5 «Гиацинт»;
2 самоходных артиллерийских установки 2С3 «Акация»;
самоходная артиллерийская установка 2С7 «Пион»;
БМ-21 «Град»;
РЛС «Зоопарк».
Кроме того, украинские защитники уничтожили три места хранения боеприпасов россиян.