В Эстонии хотят лишить белорусов права голоса на местных выборах 21.06.2023, 18:06

Для этого нужно менять Конституцию.

Парламентская коалиция Эстонии договорилась разработать правовую основу для того, чтобы приостановить права постоянных жителей страны — граждан Беларуси и России — голосовать на местных выборах без внесения изменений в Конституцию, пишет ERR.

Объясняя необходимость ограничить часть жителей Эстонии в правах, коалиционные политики ссылаются на угрозу безопасности. Многие эксперты назвали это опасным прецедентом, противоречащим основному закону страны.

Однако Минюст провел исследование позиций юристов по данному вопросу. И их мнения разделились, сообщил министр юстиции Калле Лаанет.

«Анализ показал, что менять Конституцию все-таки придется. Но мы знаем, что у юристов есть разные мнения. И постараемся глубже проанализировать эти мнения, чтобы точнее понять, можем ли мы ограничить избирательное право в этом случае без необходимости менять основной закон. Сегодня цель правящей коалиции — найти такие решения, которые не потребуют изменения Конституции», — пояснил Лаанет.

«Мы пытаемся найти здесь такое правовое решение, при котором Конституцию страны затрагивать бы не пришлось, но при этом было возможно, хотя бы временно, ограничить избирательное право граждан страны-агрессора», — добавил министр.

Лаанет добавил, что ключевая проблема в данном случае заключена в определении «постоянный житель», и выразил уверенность, что решение найдется в ближайшие месяцы.

Ранее власти Эстонии запретили белорусам и россиянам владеть оружием.

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