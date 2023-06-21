«Берет кровь пьяная, вместо работы ходит в тренажерку» 21.06.2023, 18:08

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В Старых Дорогах нажаловались на медсестру — а та обратилась в суд.

В Старых Дорогах суду пришлось разбираться в запутанной истории о клевете и лжи между двумя поссорившимися женщинами. В местном кафе одна оскорбила вторую. В итоге оскорбленная не только заявила в милицию, но и попыталась испортить обидчице репутацию на работе. Чем все закончилось, «Зеркало» узнало из банка судебных решений.

Иск в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации подала А. (назовем ее Татьяной) против Ш. (назовем Ольгой). Татьяна работает медсестрой кабинета по забору крови в Стародорожской центральной районной больнице.

Истица пожаловалась, что Ольга написала в Минздрав про нее письмо. В нем говорилось, что Татьяна якобы систематически нарушает трудовую дисциплину, находится на работе в нетрезвом состоянии и пьяная берет у пациентов кровь из вены, в рабочее время посещает тренажерный зал. А также постоянно появляется в общественных местах в пьяном виде и оскорбляет граждан, выражаясь матом. Минздрав спустил это обращение в Стародорожскую ЦРБ для реагирования.

Женщина заявила суду, что все это ложь и клевета и письмо нанесло ущерб ее репутации в глазах коллег и руководства. Она сообщила, что за все время работы ее никогда не привлекали к дисциплинарной ответственности, жалоб от пациентов не было, а в 2022 году она даже получила почетную грамоту главного управления по здравоохранению Миноблисполкома.

Кроме того, заявила медсестра, из-за письма она «испытывала и испытывает в настоящее время стыд и унижение. Являясь добропорядочной гражданкой и добросовестным работником, вынуждена оправдываться перед руководством и коллегами, отстаивая свое доброе имя».

За моральный ущерб и нравственные страдания женщина потребовала от обидчицы 1000 рублей компенсации.

Как выяснил суд, причиной всего изначально была ссора в местном кафе 5 ноября, где Татьяна оскорбила Ольгу. Та на следующий день написала заявление в милицию, на медсестру составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 10.2 КоАП «Оскорбление», но в деле не значилось, что Татьяна совершила правонарушение в нетрезвом виде. Кроме того, это был первый случай, когда женщину привлекли к ответственности. То есть, пришел к выводу суд, слова о том, что Татьяна часто ходит пьяная и оскорбляет людей, являются неправдой.

Далее разбирались с заявлением в Минздрав. В райбольнице, получив письмо из министерства, провели проверку и установили, что Татьяна трудовую дисциплину не нарушает, выполняет график работы и свои обязанности, а в тренажерный зал ходит во время обеда, и никаких жалоб на медсестру не было. То есть утверждения Ольги о плохой работе Татьяны и заборе крови в нетрезвом виде тоже оказались неправдой.

В суде Ольге пришлось оправдываться за клевету. Она сделала ход конем — заявила, что не признает иск, потому что письмо в Минздрав якобы отправляла не она. По ее словам, это сделала ее подруга Елена (имя вымышленное), которой Ольга рассказала о конфликте с медсестрой. Якобы Елена написала жалобу в министерство от имени подруги по своей инициативе и без спроса, а самой Ольге в этом призналась, только когда дело дошло до суда. Ну, а та подумала, что дело решится миром, и взяла все на себя, чтобы не впутывать подругу.

Но суд не поверил этой истории. Во-первых, в письме в Минздрав детали конфликта в кафе были изложены в таких подробностях, какие могли знать только его участницы. Во-вторых, сама Елена во время дачи показаний не смогла четко описать суть письма и сказала, что отправила его в конце декабря (хотя это произошло 10 ноября). Выступил также свидетель, который слышал телефонный разговор Ольги с Татьяной о жалобе в Минздрав.

«При таких обстоятельствах суд пришел к выводу, что Ш. в письменном обращении в Министерство здравоохранения Республики Беларусь распространила сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию А., при этом суд полагает, что не имеет существенного значения, кем был выполнен рукописный текст обращения», — говорится в мотивировочной части решения суда.

Поскольку факт клеветы был установлен, с Ольги взыскали компенсацию морального вреда. Но хотя Татьяна требовала 1000 рублей, суд решил, что ее степень моральных страданий не так велика, к тому же у ответчицы трое детей на иждивении, поэтому компенсацию снизили до 200 рублей.

Но итоговая сумма, которую придется заплатить Ольге за очернение больничной медсестры, более чем втрое выше: она должна возместить Татьяне еще 222 рубля госпошлины и 215 рублей расходов на юристов, то есть в сумме 637 рублей.

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