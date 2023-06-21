В Нью-Йорке йогой занялись представители одновременно 135 стран 21.06.2023, 18:20

Иллюстративное фото

Это рекорд.

В Международный день йоги, который отмечается 21 июня, в американском городе Нью-Йорк перед штаб-квартирой ООН йогой занялись рекордное число людей. Об этом проинформировал сайт ООН.

«В коллективном занятии йогой на лужайке в саду перед зданием штаб-квартиры ООН в Нью-Йоке приняло участие рекордное число людей – представители 135 стран мира. Это событие было занесено в Книгу рекордов Гиннесса как самая массовая сессия йоги в истории», – говорится в сообщении.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш по случаю дня йоги призвал людей «следовать духу единства и стремиться к построению лучшего, более гармоничного мира для людей, планеты и самих себя».

Участвовал ли в установлении рекорда сам генсек ООН – не уточняется.

Агентство ANI сообщает в Twitter, что в занятии йогой в Нью-Йорке принимал участие премьер-министр Индии Нарендра Моди.

#WATCH | PM Narendra Modi at the UN Headquarters lawns in New York, to lead the Yoga event on the occasion of #9thInternationalYogaDay pic.twitter.com/1kwsr6OnJq — ANI (@ANI) June 21, 2023

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».