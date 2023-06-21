Крупный белорусский банк прекращает работу с двумя иностранными валютами
- 21.06.2023, 18:31
Речь идет об МТБанке.
Стало известно, что белорусский МТБанк прекращает работу с двумя иностранными валютами. Подробную информацию опубликовала пресс-служба финучреждения.
Так, в МТБанке предупредили клиентов, что с 21 июня прекращается работа с наличными чешскими кронами и болгарскими левами в кассах структурных подразделений банка.
- Просим учитывать данную информацию при совершении валютно-обменных операций, - прокомментировали в банке.
Как сообщал Charter97.org, «Райффайзенбанк» ограничил переводы в евро в Беларусь.