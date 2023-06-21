Военные контрразведчики СБУ уничтожили 21 единицу техники оккупантов
- 21.06.2023, 18:33
Видеофакт.
Военные контрразведчики СБУ менее чем за неделю уничтожили 21 единицу техники российских оккупантов.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ, опубликовав соответствующее видео.
«Наши специалисты в контрнаступлении освобождают украинскую землю бок о бок с боевыми побратимами из ВСУ», – говорится в сообщении.
Благодаря ювелирной работе операторов ударных дронов список потерь россиян пополнили:
– 11 танков,
– 2 САУ,
– 2 БМП, 2 МТЛБ и один броневик,
– 3 единицы автомобильной техники.