Военные контрразведчики СБУ уничтожили 21 единицу техники оккупантов 21.06.2023, 18:33

Видеофакт.

Военные контрразведчики СБУ менее чем за неделю уничтожили 21 единицу техники российских оккупантов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, опубликовав соответствующее видео.

«Наши специалисты в контрнаступлении освобождают украинскую землю бок о бок с боевыми побратимами из ВСУ», – говорится в сообщении.

Благодаря ювелирной работе операторов ударных дронов список потерь россиян пополнили:

– 11 танков,

– 2 САУ,

– 2 БМП, 2 МТЛБ и один броневик,

– 3 единицы автомобильной техники.

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