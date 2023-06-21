Пригожин об украинском контрнаступлении: Противнику отданы огромные территории 5 21.06.2023, 18:41

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Глава ЧВК «Вагнера» также утверждает, что украинские военные начинают форсировать Днепр.

ВСУ смогли захватить несколько населенных пунктов Донецкой области и движутся в сторону Молочного лимана (Запорожская область. — Прим. ред.). Об этом заявил глава ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин, отвечая на вопрос о ходе украинского контрнаступления.

— У нас Пятихатки под противником, северная часть Роботина — под противником, Урожайное — под противником. И это говорит о том, что противнику отданы огромные куски, — заявил Пригожин.

По его словам, ВСУ движутся в сторону Молочного лимана и если выйдут к нему, то «большинство территорий, которые были захвачены во время так называемой СВО, будут возвращены противнику».

Пригожин утверждает, что украинские военные начинают форсировать Днепр, а в Голой Пристани появляются не только ДРГ, но и регулярные украинские войска.

— И все это скрывается от всех. Россия проснется в какой-то день и выяснит, что уже и Крым передан украинцам. Идет прямое предательство интересов Российской Федерации, — утверждает Пригожин.

Он вновь заявил, что в российской армии не хватает боеприпасов и вооружения, среди личного состава — большие потери. Подразделения укомплектованы на 40−50%, заявил Пригожин.

По его словам, ценой спецоперации становится тотальное уничтожение российской армии, но руководство занимается «подтасовкой фактов» и отправляет в Москву «красивые доклады», обманывая «верховного главнокомандующего» и «российский народ».

— Контрнаступление ВСУ несет нам серьезные потери и проблемы, которые замалчиваются, — заявил Пригожин.

— На вчерашний вечер, точнее на ночь сегодняшнюю, — я уже не говорю о потерях личного состава, они очень значительные, очень — наши мужики наколотили 245 танков противника и примерно 678 бронемашин разного типа. Конечно, там есть и «Леопарды», и французская колесная бронетехника, американские бронемашины — все есть. Горят за милую душу, — заявил сегодня Путин.

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