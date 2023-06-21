Украинские бойцы FPV-дроном уничтожили российский ЗРК «Тор-2М»1
- 21.06.2023, 19:01
- 2,246
Стоимость ЗРК – около 25 млн долларов.
Бойцы роты ударных БпАК «Ахиллес» 92-й отдельной механизированной бригады FPV-дроном уничтожили российский ЗРК «Тор-2М».
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал «Бутусов плюс».
Дроном-камикадзе была поражена одна из самых приоритетных целей — российский ЗРК «Тор-2М», предназначенный для противовоздушной и противоракетной обороны, стоимостью около 25 млн долларов.