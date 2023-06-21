Украинские бойцы FPV-дроном уничтожили российский ЗРК «Тор-2М» 1 21.06.2023, 19:01

2,246

Стоимость ЗРК – около 25 млн долларов.

Бойцы роты ударных БпАК «Ахиллес» 92-й отдельной механизированной бригады FPV-дроном уничтожили российский ЗРК «Тор-2М».

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал «Бутусов плюс».

Дроном-камикадзе была поражена одна из самых приоритетных целей — российский ЗРК «Тор-2М», предназначенный для противовоздушной и противоракетной обороны, стоимостью около 25 млн долларов.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».