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Украинские бойцы FPV-дроном уничтожили российский ЗРК «Тор-2М»

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  • 21.06.2023, 19:01
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Украинские бойцы FPV-дроном уничтожили российский ЗРК «Тор-2М»

Стоимость ЗРК – около 25 млн долларов.

Бойцы роты ударных БпАК «Ахиллес» 92-й отдельной механизированной бригады FPV-дроном уничтожили российский ЗРК «Тор-2М».

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал «Бутусов плюс».

Дроном-камикадзе была поражена одна из самых приоритетных целей — российский ЗРК «Тор-2М», предназначенный для противовоздушной и противоракетной обороны, стоимостью около 25 млн долларов.

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